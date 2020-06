Für die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist es ein Fest: Senta-Sofia Delliponti kehrt nach rund sieben Jahren in ihrer Rolle als Tanja Seefeld zu der Soap zurück. Ihre Gesangskarriere als Oonagh muss da erst einmal hintanstehen. Egal! "Ich freue mich sehr", sagt Delliponti an ihrem ersten Drehtag.

Die Corona-Krise hat auch die Film- und Fernsehbranche wochenlang lahmgelegt. Doch inzwischen wird wieder gedreht - auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Am Set gibt sich dabei gleich mal eine gute alte Bekannte die Ehre. Senta-Sofia Delliponti feiert ihr Comeback bei der Soap.

Sieht doch fast so aus, als wäre sie nie weg gewesen, oder? (Foto: Benjamin Kampehl)

Von 2010 bis 2013 gehörte die 30-Jährige schon einmal zur GZSZ-Familie. In der Rolle der Tanja Seefeld sorgte sie seinerzeit für jede Menge Aufregung, egal, ob es um das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Familie ging, ihre turbulente Beziehung mit Zac (Jascha Rust), Drogen oder Brandstiftung. Zum Abschied schrieb sie ihrer Schwester Lilly (Iris Mareike Steen) einen Brief, packte ihre Koffer und machte sich für einen Neustart nach Australien auf. Steen ist immer noch als Lilly bei GZSZ mit von der Partie. Wie wohl ihr erneutes Zusammentreffen mit ihrer Serien-Schwester ausfallen wird?

Die Rückkehr von Delliponti dürfte bei vielen Fans der Serie großen Jubel auslösen. Schließlich gehört sie zu den GZSZ-Stars, die auch außerhalb der Serie Fuß fassen konnten und so einen hohen Bekanntheitsgrad erlangten. Delliponti gelang dies vor allem als Sängerin.

Große Erfolge als Oonagh

Schon als Teenager stellte die gebürtige Wolfsburgerin ihr musikalisches Talent unter Beweis. Sie nahm an der Castingshow "Star Search" teil und veröffentlichte unter ihrem echten Vornamen zwei Songs. Zur Durchstarterin wurde sie jedoch, als sie sich 2014 das Pseudonym Oonagh zulegte. Ihre Mischung aus Schlager, Folk und Mystic-Pop, teils unterlegt mit elbischen Texten, kommt an. Vier Alben hat Delliponti inzwischen in der Verkörperung ihres feenhaften Alter Egos veröffentlicht - alle vier schafften es in die deutschen Top Ten.

Zwar muss Oonagh jetzt erst einmal das Feld für Tanja Seefeld räumen, doch auch die Fans der Sängerin Delliponti brauchen sich keine Sorgen zu machen. Im September erscheint ein "Best of"-Album von ihr, ehe sie 2021 auch schon wieder auf Tournee geht.

Aber erst einmal hat das GZSZ-Comeback Priorität, für das Deliponti in den kommenden Wochen vor der Kamera stehen wird. "Ich freue mich sehr, wieder mit meinen Freunden und ehemaligen Arbeitskollegen zusammenzuarbeiten. Und vor allem freue ich mich, dass die Figur Tanja Seefeld zurück in den GZSZ-Kiez kommt!", erklärte sie an ihrem ersten Drehtag. Bleibt nur zu hoffen, dass Delliponti, die mittlerweile auch verheiratet ist und ein zweijähriges Kind hat, das Schauspielen in all der Zeit nicht verlernt hat.