Sharon Stone spielte in Rollen wie in "Basic Instinct" öfter die Femme fatale.

"Ihre Brüste passen jetzt besser zu Ihrer Hüftgröße." Mit diesen Worten rechtfertigt Sharon Stones Chirurg einen Eingriff, dem die Schauspielerin nie zugestimmt hatte. Dieses und viele weitere pikante Details beschreibt die 63-Jährige in ihren Memoiren.

Seit einigen Wochen versorgt Sharon Stones immer wieder mit pikanten Details über ihr Leben. Grund dafür ist ihre Autobiografie "The Beauty of Living Twice", für die sie derzeit die Werbetrommel rührt. So verriet sie kürzlich, dass ihr legendärer Beinüberschlag im Film "Basic Instinct", der sie für einen kurzen Moment unten ohne zeigt, auf einer Lüge basierte."Wir können nichts sehen", sei ihr damals versichert worden. Die heute 63-Jährige habe Regisseur Paul Verhoeven daraufhin geohrfeigt.

Außerdem berichtete Stone über ihre schwerwiegende Nahtoderfahrung aus dem Jahr 2001, als sie ganz plötzlich einen Schlaganfall und infolgedessen eine Gehirnblutung erlitt, die neun Tage andauerte. Während ihrer Operation habe sie ihre seit damals 30 Jahren verstorbene Großmutter Lela getroffen, die mit einer Warnung zu ihr gekommen sei: "Was auch immer du tust, bewege nicht deinen Hals!"

Nun schockiert die US-Schauspielerin mit einer weiteren Anekdote aus ihrem Leben: Demnach habe ihr ein Chirurg während einer Operation ohne ihre Zustimmung größere Brüste verpasst. Stone hatte sich 2001 einem Eingriff unterzogen, der lediglich als rekonstruktiv gedacht war, nachdem ihr "gigantische" gutartige Tumoren entfernt worden waren. Damals habe sie die "Überraschung meines Lebens" erlebt.

Bei Golden Globes ausgelacht

Denn als sie wieder zu sich kam, musste sie feststellen, dass sie um "eine volle Körbchengröße größer" gemacht worden war. Die Rechtfertigung des Chirurgen sei daraufhin gewesen, "ich würde mit größeren, 'besseren' Brüsten besser aussehen", zitiert die "New York Times" aus "The Beauty of Living Twice". Außerdem würden diese "besser zu Ihrer Hüftgröße passen", habe er ihr gesagt. "Er hatte meinen Körper ohne mein Wissen oder meine Zustimmung verändert."

Sharon Stones Memoiren "The Beauty of Living Twice" erscheinen am 30. März. Laut "The Times" beschreibt sie darin auch einen unangenehmen Moment, als sie 1993 für ihre Rolle in "Basic Instict" mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Das Publikum habe gelacht, als ihr Name aufgerufen worden sei. "Es war wirklich schwer, ich zu sein, nachdem dieser Film herauskam", so Stone. "Sie dachten wahrscheinlich, ich sei der Charakter. Sie wollten glauben, ich sei der Charakter."