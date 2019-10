Es läuft nicht alles rund bei Britney Spears. Das lässt sich nicht verheimlichen. Doch die Sängerin bemüht sich, fröhlich in die Öffentlichkeit zu treten. Auf Instagram postet sie eine etwas irritierende Video-Collage, die sie mal mit, mal ohne vollständige Bekleidung zeigt.

Sie hatte gehofft, ihrem Vater die Vormundschaft entziehen zu können, doch daraus wurde nichts. Rund einen Monat, nachdem Britney Spears vor Gericht eine Niederlage eingefahren hat, präsentiert sie sich auf Instagram in bester Stimmung. Vergessen scheinen die Auseinandersetzungen darüber, wer über Spears' Vermögen und ihre medizinischen sowie geschäftlichen Angelegenheiten verfügen darf. Fröhlich tänzelt sie vor der Kamera für die Augen der Öffentlichkeit.

"Es ist das erste Mal seit Langem, dass ich ein langes Sommerkleid trage", verkündet Spears in der Bildunterschrift zu einem neuen Post. Tatsächlich zeigt das zugehörige Video sie in einem entsprechenden Kleidungsstück - aber eben auch ohne. Wild zusammengeschnitten lächelt die 37-Jährige mal mit dem Kleid bekleidet, mal nur im Bikini in die Kamera. Zu "J'ai besoin de la lune" des französisch-spanischen Sängers Manu Chao tourt sie durch einen hübsch angelegten Garten, passiert einen Springbrunnen, wuschelt sich durch die Jahre und dreht sich um die eigene Achse.

"Ist das schlecht????"

"Ich fühle mich wie eine Prinzessin ... Warte, nein, eine Königin ... eine Göttin", schreibt Spears. Inspiriert zu den Worten hat sie offenbar ihre derzeitige Lektüre. Spears schmökert dieser Tage nach eigenen Angaben in "The Goddess Revolution: Food and Body Freedom for Life", einem Ratgeber der US-Amerikanerin Melissa "Mel" Wells, das Leserinnen und Leser von schlechten Gedanken im Zusammenhang mit Essen befreien soll.

Ob das Buch schon Wirkung zeigt? Offenbar treibt Spears dieser Tage der eigene Speiseplan um. Jüngst postete sie ein Foto von einem Schokoladen-Dessert und fragte ihre Follower: "Ist das schlecht???? Oder einfach verdammt gut?!?!" Jedenfalls hält das Schlemmen Spears nicht von ihren berüchtigten Fitness-Posts ab. Zuletzt spreizte sie gar beim Partneryoga die Beine.