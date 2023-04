Zu Mark Mahoneys Stammkunden zählen Stars wie David Beckham, Lady Gaga und Angelina Jolie. Bei Letzterer gerät der US-amerikanische Tätowierer ins Schwärmen. Wenn er an Basketballer Shaquille O'Neal denkt, kann er sich jedoch ein Lachen nicht verkneifen.

Der US-amerikanische Tätowierer Mark Mahoney ist wohl eine der beliebtesten Anlaufstellen für viele Promis, die sich neue Kunstwerke stechen lassen möchten. Sein Salon ist so ausgebucht, dass Kunden manchmal sechs Monate auf einen Termin beim Chef warten, berichtet die "Los Angeles Times". Wer von ihm ein Tattoo haben möchte, muss tief in die Tasche greifen (ab 500 Dollar), denn zu seiner Kundschaft gehören Stars vom Sport bis zur Musik, darunter die Basketballlegende Shaquille O'Neal und die Sängerin Lady Gaga. Sie alle sind verrückt nach seiner einzigartigen "Single-Needle"-Technik.

Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" verrät Mahoney, dass Filmstar Angelina Jolie zu seinen "absoluten Lieblingen" gehört. Der Künstler kenne sie sogar noch als Kind. "Angelina ist so smart, und ihre Ideen sind immer so originell", schwärmt Mahoney. Jolie sei "einfach eine wunderbare Person und eine gute Mutter". Zudem sei es "etwas ganz Besonderes, sie eine Freundin nennen zu dürfen". Er genieße zudem das Privileg, auch bereits einige ihrer Kinder tätowiert zu haben.

"Als ich ihn tätowierte, hörte ich ständig ein Uh und Ah"

Ähnlich ist das offenbar bei Ex-Fußballer David Beckham und dessen Sohn Brooklyn, die beide ebenfalls zur Kundschaft gehören. Der Beckham-Spross bekam 2017 im Alter von 18 Jahren sein erstes Tattoo von Mahoney. Auch Lady Gaga sei "fantastisch" und fühle sich wohl "unter normalen Leuten", erzählt der Tätowierer. "So ist es einfach, die kleine Gaga, sie sitzt da und schwatzt mit den toughen Mädels aus East L.A."

Besonders wehleidig seien die Stars für gewöhnlich nicht, bei einem Promi sei es aber "schon lustig" gewesen. Shaquille O'Neal, ein Berg von einem Mann, habe Mahoney gesagt, "dass ihm das Tattoo wehtat [...] Als ich ihn tätowierte, hörte ich ständig ein Uh und Ah." 2,16 Meter ist der ehemalige Basketballer groß, "aber er fühlt den gleichen Schmerz wie wir alle", meint Mahoney.