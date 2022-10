Allzu oft verschlägt es König Felipe VI. von Spanien und seine Frau Letizia nicht nach Deutschland. Nun ist es aber mal wieder so weit. Von Bundespräsident Steinmeier wird das Paar mit militärischen Ehren empfangen. Auch Kanzler Scholz wird sich mit beiden treffen.

Das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia hat einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Zum Auftakt wurden der König und die Königin bei strahlendem Herbstwetter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte dabei beide Nationalhymnen.

Der Empfang erfolgte mit militärischen Ehren. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Staatsoberhäupter zogen sich anschließend zu einem Gespräch zurück. König Felipe VI. und Königin Letizia hatten Deutschland zuletzt im Dezember 2014 besucht. Der Bundespräsident und seine Frau waren im Oktober 2018 in Spanien gewesen.

Büdenbender und Letizia trugen dunkelblaue Kleider, wobei sich die Blautöne etwas bissen. Felipe schritt im schwarzen Anzug mit Steinmeier die Front des angetretenen Wachbataillons der Bundeswehr ab.

Staatsbankett am Abend

Bevor Gastgeber und Gäste gegenseitig ihre Delegationen vorstellten, sprachen sie ausführlich mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler der Joan-Miró-Grundschule, einer bilingualen Schule in Berlin. Geduldig ließen sie Selfies mit sich machen und gaben Autogramme auf die kleinen deutschen und spanischen Papierfahnen, die die Kinder dabei hatten.

Auch ein paar Autogramme wurden geschrieben. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der spanische König wird im Anschluss auch von Olaf Scholz im Kanzleramt empfangen. Der Bundeskanzler war erst Anfang Oktober mit seinem halben Kabinett zu deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña gewesen. Am Abend geben Steinmeier und Büdenbender ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Madrid.

Nächster Halt: Frankfurt

Am Dienstagnachmittag reisen Felipe und Letizia weiter nach Frankfurt. Dort steht unter anderem die Eröffnung der Buchmesse auf dem Programm. Auch Bundespräsident Steinmeier wird dazu erwartet. Spanien ist in diesem Jahr Ehrengast der 74. Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober. 320 Aussteller aus Spanien präsentieren sich auf der Messe. Zahlreiche spanische Schriftsteller werden erwartet, die Autoren Irene Vallejo und Antonio Muñoz Molina halten die literarischen Festreden.

Im Gegensatz zu ihrer Visite 2014 in Deutschland absolvieren Felipe und Letizia diesmal einen ihrer seltenen Staatsbesuche. Seit 2014 gab es nur zwölf davon. Der letzte liegt fast ein Jahr zurück und ging nach Schweden. Der Staatsbesuch in Deutschland sei "von enormer Bedeutung" und unterstreiche "die ausgezeichnete Dynamik der bilateralen Beziehung", zitierte die spanische Zeitung "El Mundo" diplomatische Kreise in Madrid.