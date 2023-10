"The Eras Tour" startete vergangenen Donnerstag in den Kinos.

Nicht nur privat läuft es für Taylor Swift gerade anscheinend bestens. Auch beruflich kann sich die Sängerin nicht über Erfolgsmangel beklagen. So setzt ihr Konzertfilm "The Eras Tour" bereits am Startwochenende zu einem noch nie da gewesenen Höhenflug an.

Jetzt bricht Taylor Swift auch an den Kinokassen Rekorde. So legte "The Eras Tour" übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge den erfolgreichsten Start eines Konzertfilms aller Zeiten hin.

Unter Berufung auf Zahlen der weltgrößten Kinokette AMC melden unter anderem das "People"-Magazin und die Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter", der Streifen habe am Startwochenende weltweit zwischen 126 und 130 Millionen US-Dollar (etwa zwischen 19 und 123 Millionen Euro) eingespielt. Genaue Zahlen gibt es noch nicht.

Allein in den USA sollen es demnach zwischen 95 und 97 Millionen Dollar (etwa zwischen 90 und 92 Millionen Euro) gewesen sein. Der Film "The Eras Tour", den AMC gemeinsam mit Smith produziert hat, war aufgrund der großen Nachfrage schon am vergangenen Donnerstag gestartet. Normalerweise starten Kinofilme in den USA am Freitag.

Jackson und Bieber (bald) abgehängt

Egal, welche Zahl letztlich stimmt, den Konzertfilm-Rekord hat Swift auf jeden Fall geknackt. Bisher hatte Michael Jackson die Bestmarke gehalten. 74,25 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) hatte seinerzeit "Michael Jackson's This Is It" eingespielt. Der Film über die Proben zu Jacksons Comeback-Gigs, zu denen es nicht mehr kommen sollte, startete vier Monate nach dem Tod des Sängers im Jahr 2009.

Der erfolgreichste "echte" Konzertfilm wiederum war bislang "Never Say Never" um Justin Bieber, der 2011 etwa 73 Millionen Dollar (etwa 69 Millionen Euro) eingebracht hatte. "Never Say Never" ist mit einem Gesamteinspielergebnis von 99 Millionen Dollar (etwa 94 Millionen Euro) auch der bis dato erfolgreichste Konzertfilm in den USA überhaupt. Ein Ergebnis also, an das Taylor Swift schon am ersten Wochenende fast herangekommen ist.

Auch Swifts Tour bricht Rekorde

AMC und Taylor Swift wollten "The Eras Tour" eigentlich nur in Nordamerika in die Kinos bringen. Doch die Ticketvorverkäufe ermutigten sie zu einem weltweiten Start. Auch in Deutschland lief der Film bereits an - und eroberte wie in vielen anderen Ländern auch die Spitze der Kinocharts. Andere Staaten werden folgen. In Brasilien und vielen asiatischen Ländern startet der Streifen erst Anfang November.

Mit ihrer noch laufenden "Eras Tour", auf der der Film basiert, hat Taylor Swift schon diverse Rekorde geknackt. Beobachter rechnen damit, dass die Konzertreihe, in der Swift einen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens präsentiert, als erste Tournee überhaupt mehr als eine Milliarde Dollar einspielen wird.

Ganz nebenbei schwebt Swift auch privat gerade offenbar über den Wolken. So tauchten am Wochenende Aufnahmen auf, die sie Händchen haltend mit NFL-Profi Travis Kelce zeigten. Die Hinweise auf eine Beziehung der beiden haben sich damit weiter verdichtet.