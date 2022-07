Helen Mirren schrieb Brief an Elizabeth II.

Vor Drehbeginn zu "The Queen" Helen Mirren schrieb Brief an Elizabeth II.

Helen Mirrens Rolle in "The Queen" war keine leichte - schließlich beleuchtet der Film den viel kritisierten Umgang von Elizabeth II. mit Prinzessin Dianas Tod. Sie sei erleichtert, der Monarchin deswegen einen Brief geschrieben zu haben, verrät Mirren nun.

2006 schlüpfte Helen Mirren für den Historienfilm "Die Queen" in die Rolle von Monarchin Queen Elizabeth II. Für ihre Darbietung erhielt sie unter anderem einen Golden Globe sowie den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Noch bevor sie die Rolle annahm, verfasste Mirren einen Brief an die Königin. Das verrät die 76-jährige Schauspielerin in einem Interview mit der britischen Programmzeitschrift "Radio Times".

Ihr sei in den Vorbereitungen auf die Rolle bewusst geworden, dass der Film eine "zutiefst schmerzhafte Phase" des Lebens der Queen beleuchten würde. Die Handlung spielt sich im Jahr 1997 ab und behandelt den Tod Prinzessin Dianas und die anfängliche Zurückhaltung der Queen in der Öffentlichkeit, welche vom Volk stark kritisiert worden war. "Also habe ich ihr geschrieben", erklärt Mirren im Interview.

Hellen Mirren: "Wie schreibt man seiner Königin?"

Anfangs habe sie sich gefragt, welche Anrede sie für den Brief verwenden sollte, erinnert sich die Schauspielerin zurück: "Wie schreibt man seiner Königin? Ist es 'Madam' oder 'Eure Hoheit' oder 'Eure Majestät'?" In dem Brief habe sie die Queen über den Film informiert. "Wir beleuchten eine wirklich schwierige Zeit in Ihrem Leben", habe sie darin sinngemäß geschrieben. "Ich hoffe, dass es nicht zu fürchterlich für Sie ist."

An den genauen Wortlaut könne sich Mirren über 15 Jahre später nicht mehr erinnern. "Ich habe nur geschrieben, dass ich durch meine Recherche einen wachsenden Respekt für sie entwickelt habe und ich ihr das nur sagen wollte." Natürlich habe Queen Elizabeth II. ihr darauf nicht geantwortet, dafür aber ihr Sekretariat. "Sie wissen schon, 'Hochachtungsvoll, da di da di da' im Namen der Queen", scherzt Mirren über die Antwort. Dass sie den Brief geschrieben hat, darüber war sie rückblickend "sehr erleichtert", sagt sie abschließend.