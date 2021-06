"The Voice of Germany" verliert vier Juroren

Eines steht fest: So sieht die "The Voice of Germany"-Jury 2021 nicht mehr aus.

Mit ihrer zehnten Staffel feiert die Castingshow "The Voice of Germany" im vergangenen Jahr Jubiläum. Anscheinend auch ein guter Anlass für eine Generalüberholung der Sendung. So kündigen nun gleich vier Juroren an, das Format zu verlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass auf den Juroren-Sesseln bei "The Voice of Germany" durchrotiert wird. Doch ein derart großer Aderlass ist durchaus ungewöhnlich für die von Sat.1 und ProSieben ausgestrahlte Castingshow. So verlassen nun gleich vier Juroren auf einen Schlag das Format.

Konkret werden Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Sänger Rea Garvey und Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber in der kommenden "The Voice"-Staffel nicht mehr mit von der Partie sein. Ist es ein Abschied für immer? Sat.1 spricht lieber von einer "Pause" der vier bei der Show.

"Niemals geht man so ganz"

"Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der 'The Voice of Germany'-Jubiläumsstaffel beschert habt", wird der ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann zitiert. Er fügt hinzu: "Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur 'Voice'-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen."

Schließlich kehrten in der Vergangenheit mehrfach bereits ausgeschiedene Juroren wieder zu dem Format zurück. Nicht zuletzt Rea Garvey und Samu Haber zählen zu den "Wiederholungstätern".

Ob wenigstens die anderen beiden Coaches der Jubiläumsstaffel, Mark Forster und Nico Santos, der Sendung auch 2021 erhalten bleiben, ist noch nicht bekannt. "Wer in diesem Jahr auf den Stühlen sitzt, werden ProSieben und Sat.1 zum Start der Show-Aufzeichnungen im Sommer mitteilen", heißt es dazu lediglich. Ausgestrahlt werden dürfte die dann elfte "The Voice"-Ausgabe im Herbst.