Je oller, desto doller, heißt es bekanntlich. Aber auf den Berufsjugendlichen Thomas Gottschalk passt dieser Spruch natürlich nur bedingt. So schwärmt er dann auch beinahe wie ein Teenager von seiner neuen Freundin, zumal sie ihn just an sein Jugendidol erinnert.

Wenn Entertainer Thomas Gottschalk über seine Partnerin Karina Mroß spricht, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", sagt er nun im Interview mit dem Magazin "Bunte Quarterly".

Mit dem Idol meint der 70-Jährige Grace Kelly. Mit 18 Jahren habe er die Schauspielerin und spätere Fürstin Gracia Patricia von Monaco, die 1982 bei einem Autounfall ums Leben kam, "toll" gefunden, erklärt Gottschalk. "Mein Frauenbild war etwas madonnenhaft", gibt er dabei zu.

Auch Karina Mroß gesteht in dem Interview verliebt, dass sie in der Beziehung mit Gottschalk immer noch "Schmetterlinge im Bauch" habe. Dass sie ihn nicht schon in jungen Jahren kennengelernt habe, bedauere sie dabei nicht. "Keiner weiß, ob wir dann noch zusammen wären", sagt die 59-Jährige. "Aber statt einer Vergangenheit nachzuträumen, die es nicht gegeben hat, freuen wir uns auf eine Zukunft, die es geben wird."

"Soundtrack meines Lebens"

Wiederum nach seiner Vergangenheit befragt, hat Gottschalk offenbar noch gute Erinnerungen daran. "Den Tag, an dem man 18 wurde, vergisst man nie. Musik, die man damals gehört hat, nennt man später den Soundtrack meines Lebens", ließ er sich in dem Gespräch mit dem Magazin weiter entlocken.

Gottschalk und Mroß zeigten sich erstmals 2019 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Als sie sich kennenlernten, arbeitete sie als Controllerin beim Südwestrundfunk. Gottschalk übernahm einen Moderationsjob bei dem Sender. Im selben Jahr gab er die Trennung von seiner Ehefrau Thea bekannt. Mit der heute 75-Jährigen war er über 40 Jahre lang verheiratet.