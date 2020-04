Als Schauspieler ist Tim Brooke-Taylor Spezialist für das komödiantische Fach. So arbeitet er etwa mit Mitgliedern der Monty-Python-Truppe zusammen. Doch auch in "Charlie und die Schokoladenfabrik" hat er eine Rolle an der Seite von Gene Wilder. Nun stirbt er nach einer Coronavirus-Infektion.

Der britische Schauspieler Tim Brooke-Taylor ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 79 Jahren infolge einer Coronavirus-Infektion. Dies bestätigte sein Agent der BBC.

Mit Comedy kannte er sich aus - Brooke-Taylor 1972 in der TV-Serie "The Goodies". (Foto: imago images/Mary Evans)

Brooke-Taylor machte sich in seiner britischen Heimat vor allem durch TV- und Radioproduktionen einen Namen. Hierzulande kannte man ihn dagegen eher aus dem Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" von 1971, in dem Gene Wilder in die Rolle des skurrilen Fabrikanten Willy Wonka geschlüpft war. Brooke-Taylor verkörperte darin einen nervösen Computerprogrammierer. Die Geschichte aus der Feder von Roald Dahl wurde 2005 ein weiteres Mal verfilmt, diesmal mit Johnny Depp als Wonka-Darsteller.

Der 1940 geborene Brooke-Taylor kam Mitte der 60er-Jahre zur BBC. Hier verdiente er sich erste Sporen als Autor und Sprecher der Radio-Comedy-Show "I'm Sorry, I'll Read That Again" ("Tut mir leid, ich lese das nochmal"). In der Folge trat er auch bei diversen TV-Formaten, vorzugsweise komödiantischer Art, in Erscheinung.

Monty-Python-Kollegen erinnern sich

Während seiner Arbeit für Funk und Fernsehen traf Brooke-Taylor auch mit John Cleese und Graham Chapman zusammen, die später als Teil der Komikertruppe Monty Python international bekannt werden sollten. Chapman verstarb bereits 1989. Der mittlerweile 80-jährige Cleese hingegen zollte dem nun mit Covid-19 gestorbenen Brooke-Taylor Tribut: "Tim spielte zu Beginn meiner Comedy-Karriere eine wichtige Rolle", schrieb Cleese bei Twitter. "Er war ein großartiger Darsteller und Kollege", fügte er hinzu.

Auch Eric Idle, ebenfalls Mitglied bei Monty Python, meldete sich zu Wort. Der 77-Jährige verriet der BBC, dass Brooke-Taylor auch auf sein Leben Einfluss genommen habe. So habe seine Karriere 1963 begonnen, als er bei Brooke-Taylor für eine jährliche Comedy-Revue vorgesprochen habe.