In Europa blickt der Eurovision Song Contest auf eine 66-jährige Tradition zurück. Die USA betreten dagegen mit dem American Song Contest demnächst Neuland. Noch stehen die konkreten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht fest, aber zum Beispiel das Moderationsduo.

In Deutschland fliegen mit Blick auf den bevorstehenden Eurovision Song Contest (ESC) derzeit die Fetzen. Rund 95.000 Menschen haben in einer Petition bereits dafür gestimmt, die beim Vorentscheid nicht berücksichtigte Band Eskimo Callboy nachzunominieren. Die Verantwortlichen beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) bleiben jedoch stur - und beharren auf den Verzicht der Metalband.

Wenn in wenigen Wochen erstmals der American Song Contest (ASC) in den USA an den Start geht, bleibt ihm ein ähnliches Hickhack hoffentlich erspart. Ja, es ist wahr: 66 Jahre nach dem ersten "Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne", wie der ESC 1956 noch hieß, sind auch die USA auf den Geschmack eines eigenen Song Contests gekommen. Gesucht wird hier der "Best Original Song". Und auch sonst ist schon einiges über den Wettbewerb bekannt.

Die Moderation

Tatsächlich haben sich zwei amerikanische Superstars gefunden, die das Musikspektakel moderieren werden: Rapper Snoop Dogg und Popstar Kelly Clarkson. Letztere ist selbst Fan des ESC, in ihrer "Kelly Clarkson Show" hatte sie sogar schon mal einen Gewinnersong gecovert: "Arcade" von Duncan Laurence. "Das größte Musikevent, das im Fernsehen jemals übertragen wurde", verspricht Clarkson in einem ersten Werbeclip, der am Valentinstag auf Twitter veröffentlicht wurde.

Teilnehmer

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch nicht bekannt, sollen aber bald veröffentlicht werden. 56 Künstlerinnen, Künstler und Bands mit bis zu sechs Personen sollen insgesamt teilnehmen.

Der Ablauf

In dem etwas abgewandelten Format treten 50 US-Staaten, fünf Territorien und die Hauptstadt Washington D.C. gegeneinander an und dürfen im besten Fall drei Qualifikationsrunden, mehrere Semi-Finale und ein großes Finale bestreiten. Die Gewinner sollen mittels Fan-Voting und einer Jury aus Fachleuten aus der Musikbranche ermittelt werden.

Wann?

Die Live-Shows sollen am 21. März beginnen, das Finale findet am 9. Mai statt. Ausgestrahlt wird das Ganze vom US-Sender NBC.

Regeln

Die Regeln sind ähnlich wie beim Eurovision Song Contest: Nur Originalsongs sind erlaubt, Coverversionen verboten. Antreten dürfen sowohl Solokünstlerinnen und -künstler als auch Duos und Bands. Einen Unterschied zu den ESC-Regeln gibt es: Die Lieder dürfen zwei Minuten länger sein als beim ESC, also insgesamt fünf Minuten.

Wer steht dahinter?

Der American Song Contest wird von einer Reihe schwedischer und amerikanischer TV-Produzenten verwirklicht. Aber besonders Ben Silverman soll der Wettbewerb ein wichtiges Anliegen sein - 20 Jahre hat er nach eigenen Angaben dafür gekämpft, den ESC nach Amerika zu bringen. Er nannte den Musik-Wettbewerb 2006 schon den "Großvater aller Talentshows" und "den Super Bowl des Gesangs". Nun sagte der ausführende Produzent gegenüber "NME": "Wenn Amerika mehr denn je in Bruchstücke zerlegt ist und wir mit so vielen Themen zu tun haben, die uns trennen, ist das einzige, was uns wirklich vereint, unsere Kultur."