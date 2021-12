Für Uschi Glas haben die Corona-Maßnahmen in der Pandemie höchste Priorität. Das sehen offenbar nicht alle ihrer Kollegen so. Bei einer Probe für ein Theaterprojekt verweigert Robert Atzorn den Schnelltest, wie die Schauspielerin berichtet. Auf der Bühne entbrennt ein Streit zwischen den beiden.

Schauspielerin Uschi Glas und ihr Kollege Robert Atzorn sind auf der Bühne der Komödie im Bayerischen Hof in München heftig aneinandergeraten. Der Grund dafür war ein Streit über die Corona-Maßnahmen, wie die 77-Jährige nun im Videocast "19 - die Chefvisite" von der Uniklinik Essen berichtete.

Demnach habe man für ein gemeinsames Theaterprojekt geprobt. Kurz vor dem Finale "ging es darum, dass wir im Stück näher zusammenrücken und mit dem Testen anfangen", erzählt Glas in dem Interview. Daraufhin habe Atzorn gesagt, er lasse sich nicht testen. Was die Schauspielerin erst für einen Spaß hielt, erwies sich schnell als ernst, woraufhin die Proben abgebrochen wurden und das Stück nicht stattfand.

Laut Glas habe der 76-Jährige geschrien und sich über den geforderten Test echauffiert. "Er hat sich so verändert in seiner Persönlichkeit", beschreibt sie die Lage. Ich konnte gar nicht fassen, dass das der Kollege ist, den ich gut fand." Uschi Glas, die als Teil der offiziellen Impfkampagne für den Piks wirbt, war entsetzt über das Verhalten ihres einst geschätzten Kollegen, wie sie sagt. "Ich hätte nicht gedacht, dass dieser gute Typ so eine Dummheit verzapfen kann. Widerlich. Furchtbar."

Für die Schauspielerin gibt es daher nur eine Konsequenz: Künftig wird sie mit Atzorn nicht mehr zusammenarbeiten. Auf RTL-Anfrage wollte sich die Komödie im Bayerischen Hof nicht zu dem Vorfall äußern.