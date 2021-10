In diesem Freitag ist wirklich Musik drin. Adele hat einen neuen Song, Helene Fischer gleich ein komplett neues Album. Doch auch ihre Schlager-Kollegin Vanessa Mai kommt mit einer ungewöhnlichen Kooperation um die Ecke. Ihr Duett-Partner bei "Happy End" ist kein Geringerer als Sido.

Anzeichen für diese Zusammenarbeit gab es in den vergangen Wochen schon zuhauf. Schließlich postete Schlagersängerin Vanessa Mai bereits im September ein Foto, das sie an der Seite von Rapper Sido zeigte. Er saß da in Military-Klamotten in einem Liegestuhl, sie schmiegte sich lächelnd an ihn.

Es folgten weitere Clips und Schnappschüsse, die das ungleiche Paar offensichtlich beim Dreh zu einem gemeinsamen Musikvideo zeigten. Nun ist das Ergebnis auch in voller Länge zu bestaunen. Mai und Sido veröffentlichten ihren Song "Happy End" samt dem zugehörigem Video unter anderem auf Youtube.

Irgendwo in der Mitte

Musikalisch haben sich die beiden tatsächlich irgendwo in der Mitte getroffen. "Das ist kein Happy End. Ey, ich kann nicht mehr pennen, weil ich noch an dich denk", säuselt Mai zu sanften Beats, ehe Sido zu rappen beginnt: "Ich bin Jack, ich bin Forrest, ich bin Harvey Specter, bin Batman, bin Rabbit und auch Hannibal Lecter."

Tatsächlich zieht sich das Thema Film und Fernsehen quer durch den Song, der "eine Romanze ohne Küssen am Ende" beschreibt. Nur einen für diese Kooperation ganz und gar passenden Film haben die beiden in ihrer Aufzählung vergessen: Die Schöne und das Biest.

Beide sind Wiederholungstäter

Weder für Mai noch für Sido ist "Happy End" der erste musikalische Grenzgang in ihrer Karriere. So nahm Mai etwa auch schon mit den Rappern Olexesh und Fourty gemeinsame Songs auf. Sido wiederum kooperierte unter anderem bereits mit Peter Maffay, Mark Forster oder Helge Schneider.

Für die Veröffentlichung ihres Duetts haben sich die beiden ein schwieriges Umfeld ausgesucht. Schließlich erschien mit "Easy On Me" zeitgleich auch ein neuer Song von Adele, ganz zu schweigen vom neuen Helene-Fischer-Album "Rausch". Doch bei ihren Fans werden Mai und Sido sicher ebenfalls Gehör finden.