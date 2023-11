Was weiß Jeanette Biedermann?

Aussage im Gil-Ofarim-Prozess Was weiß Jeanette Biedermann? Artikel anhören

Wenn der Prozess wegen des Vorwurfs der Verleumdung gegen Gil Ofarim kommende Woche fortgesetzt wird, soll auch eine Kollegin des Musikers befragt werden: Jeanette Biedermann. Sie soll kurz nach dem Vorfall in einem Leipziger Hotel, um den sich das Verfahren dreht, mit dem Sänger Kontakt gehabt haben.

Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann ist als Zeugin im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen geladen. Die 43-Jährige und ihr Ehemann sollen am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig aussagen, wie es hieß.

Anfang Oktober 2021 hatte Ofarim in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben. Der Musiker solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, soll der Mann nach Darstellung des Sängers gesagt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Ofarim selbst. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt.

Biedermann war nach Angaben eines Gerichtssprechers zwar nicht in dem Hotel. Sie soll aber wenig später Kontakt mit Ofarim gehabt haben.

Urteil könnte am 7. Dezember fallen

Der Prozess gegen den Sänger läuft seit 7. November. Viele Zeugen, unter ihnen Angestellte, aber auch Gäste des Hotels, wurden bereits befragt. Bislang schloss sich im Wesentlichen keiner von ihnen den Darstellungen Ofarims an. Eine antisemitische Beleidigung des Musikers hatte von den Befragten niemand vernommen. Stattdessen wurde das Verhalten des Sängers von einigen als aufbrausend beschrieben, nachdem er in einer Schlange an der Rezeption des Hotels auf das Einchecken warten musste.

Aktuell sind noch fünf Verhandlungstage in dem Prozess am Landgericht Leipzig angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 7. Dezember fallen. Sollte das Gericht tatsächlich zu der Auffassung gelangen, Ofarim habe den Hotelmitarbeiter fälschlicherweise beschuldigt, reicht der Spielraum von einer Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Haft. Solange der Sänger nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

Jeanette Biedermann begann ihre Karriere als Schauspielerin 1999 in der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Später wirkte sie auch in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehformaten mit. Zudem feierte sie als Sängerin Erfolge - solo ebenso wie mit ihrer mittlerweile wieder aufgelösten Band Ewig.