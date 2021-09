Im Mai vergangenen Jahres ist die Scheidung von Claudia Norberg und Michael Wendler amtlich. Schon kurz danach hat auch sie einen neuen Partner. Nun werden über den angeblichen Millionär Dinge öffentlich, die er - und auch Norberg - womöglich gern unter Verschluss gehalten hätten.

Bereits seit acht Monaten ist Claudia Norberg wieder in festen Händen. Die Ex-Frau des ehemaligen Schlagerstars und heutigen Verschwörungsgläubigen Michael Wendler soll sich einen Millionär geangelt haben. Hubertus Freiherr von Falkenhausen lautet sein edler Name, und er verdient seinen Lebensunterhalt wohl mit dem Verkauf von Luxus-Karossen in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida. Nun aber tauchen Zweifel an seinem Reichtum auf.

Ein Nachbar soll gegenüber der "Bild"-Zeitung geäußert haben, dass von Falkenhausen finanziell nicht so gut dastehe, wie er und nun Norberg behaupten. Und so hakte das Blatt bei dem Mann selbst nach und erhielt folgende Antwort: "Millionär, was heißt das schon? Ich möchte als ganz normaler Typ wahrgenommen werden." 2010 habe er noch mehrere Millionen auf seinem Konto gehabt, doch im Rahmen seiner Scheidung habe er viel Geld verloren: "Ich bin nicht mehr so reich. Sagen wir einfach, ich komme ganz gut durchs Leben", so von Falkenhausen.

"Klassik-Fahrzeuge" statt "alte Autos"

Wie die "Bild"-Zeitung weiter berichtet, deutete der Nachbar auch an, dass von Falkenhausen gar kein Luxus-Autohändler sei, sondern in seiner Wahlheimat alte Autos "aufmotzt" und nach Deutschland verkaufe. Das möchte der Freiherr allerdings anders dargestellt wissen: "Ich exportiere Klassik-Fahrzeuge. 'Alte Autos' klingt abwertend, sie sind aber manchmal um Welten teurer als Neuwagen."

Nach dem Drama mit Michael Wendler, der sich wegen der damals 18-jährigen Laura Müller von Norberg trennte, hätte man der 50-Jährigen wohl eine neue, komplikationsfreie Liebe gewünscht. Doch soll sie obendrein auch nicht die einzige Frau im Leben von Hubertus Freiherr von Falkenhausen sein. Seit Jahren ist er mit einer anderen Frau liiert, von der er sich bis heute nicht getrennt hat. Diese Freundin wisse von Claudia Norberg, "beide finden die Situation nicht gut", zitiert ihn "Focus Online".

Seit 2009 war Claudia Norberg mit Wendler verheiratet, sieben Jahre zuvor kam die gemeinsame Tochter Adeline zur Welt. Die Familie lebte gemeinsam in Florida, ehe 2018 das Liebesglück des Paares in die Brüche ging. Seit vergangenem Jahr ist der 49-jährige Wendler mit Laura Müller verheiratet.