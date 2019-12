Sie wirkten wie Hund und Katze miteinander. Und doch rauften sich Willi Herren und seine Frau Jasmin immer wieder zusammen. Noch vor Kurzem nahmen sie gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teil. Aber nun ist das Fass der Beziehungsstreitigkeiten wohl endgültig übergelaufen. Die Ehe ist zerbrochen.

Willi Herren und seine Frau Jasmin haben sich getrennt. Das gab der Schauspieler und Sänger auf Instagram bekannt.

Der 44-Jährige postete ein Bild mit zwei Eheringen und dem Wort "Ende". Dazu schrieb er: "Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen. Daher haben wir den Entschluss getroffen, uns zu trennen."

"Bis zuletzt gekämpft"

Herren fügte hinzu: "Mit dieser neuen Lebenssituation werden wir jetzt beide erstmal klarkommen müssen. Ich für meinen Teil wünsche Jasmin nur das Beste. Und das war miteinander einfach nicht mehr möglich." Und weiter: "Um Spekulationen vorzubeugen: Es gibt keine neuen Partner und dieser Entschluss ist in den letzten Tagen gefallen." Sie hätten "bis zuletzt um unsere Liebe gekämpft", es habe "immer wieder schöne Augenblicke" gegeben. "Nur leider fehlte mir da die Konstanz", so Herren.

Jasmin Herren äußerte sich ebenfalls. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Manche Dinge im Leben wünscht man sich von ganzem Herzen. So wie ich mir ein gemeinsames Leben mit Willi gewünscht habe. Leider gehören dazu immer zwei Menschen, die einen gemeinsamen Traum verfolgen. Mit gleichen Ansichten. Und gleichen Methoden. Ihr wisst, dass ich alles dafür getan habe. Aber man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt. Das ist jetzt der Fall. Deshalb haben wir uns getrennt. Ich wünsche Willi von ganzem Herzen weiterhin alles Gute."

Erste Negativschlagzeilen nach Hochzeit

Willi Herren, der durch seine "Lindenstraße"-Rolle des "Olli" Klatt bekannt wurde und heute unter anderem als Ballermann-Sänger sein Geld verdient, und Jasmin waren seit 2017 liiert. Im Juli 2018 heiratete das Paar. Wenig später machte eine handgreifliche Auseinandersetzung der beiden Schlagzeilen. Willi Herren räumte daraufhin eine Tablettenabhängigkeit ein und begab sich in eine Entzugsklinik.

Im Sommer 2019 nahm das Paar gemeinsam an der vierten Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil. Bereits kurz darauf machten Trennungsgerüchte die Runde, die damals allerdings noch dementiert wurden.