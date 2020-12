Drei Tage lang waren Prinz William und Herzogin Kate mit dem Zug des Königshauses auf Tour durch Großbritannien, um sich bei den vielen Corona-Helfern des Landes zu bedanken. Am letzten Tag der "Christmas Express"-Tour legt das Ehepaar einen ganz besonderen Zwischenstopp ein.

Prinz William und Herzogin Kate haben auf ihrer "Christmas Express"-Tour, die sie per Zug durch ganz Großbritannien gebracht hat, einen letzten besonderen Halt eingelegt. Auf Schloss Windsor trafen sie auf Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinzessin Anne, Prinz Edward und Sophie von Wessex.

Die Mitglieder der britischen Königsfamilie feierten damit ein seltenes Familientreffen in der Corona-Pandemie. Die Queen wurde zuvor laut "Daily Mail" seit Ausbruch der Pandemie im März bei keinem gemeinsamen öffentlichen Termin mit ihrer Familie gesehen. Prinz Philip, der Ehemann der Queen, war bei dem öffentlichen Auftritt in Windsor nicht anwesend. Das Ehepaar hat sich nach Ausbruch der Pandemie dorthin zurückgezogen.

Gemeinsam bedankten sich die Royals nach einem Musikständchen vor den Türen des Schlosses bei den freiwilligen Helfern und Mitarbeitern von Wohltätigkeits-Organisationen, die den Menschen durch die Weihnachtszeit helfen, heißt es auf Twitter. Für den besonderen Anlass wählte das Oberhaupt der britischen Königsfamilie einen festlichen Look: Die Queen erschien in einem Mantel samt Hut in weihnachtlichem Rot.

Marshmallows grillen in Cardiff

William und Kate begeisterten in den vergangenen Tagen mit ihrer dreitägigen "Christmas Express"-Tour, die sie mit dem Royal Train, dem Privatzug der britischen Königsfamilie, zurücklegten. Das Paar wollte sich auf seiner Reise bei den Corona-Helfern in ganz Großbritannien bedanken. Dabei geben sich der Prinz und die Herzogin so normal wie nur möglich. Sie wurden am Bahnhof dabei fotografiert, wie sie auf den Zug warteten. Kurz vor ihrem Besuch bei der Queen legten die beiden am letzten Tag ihrer Reise in Cardiff eine kleine Verschnaufpause ein, wo sie Marshmallows über offenem Feuer grillten.

Die Universität Cardiff hatte dafür kleine Weihnachtsstände am Cardiff Castle aufgebaut. Die Royals unterhielten sich mit den Studenten über deren Herausforderungen in der Corona-Pandemie. Herzogin Kate trug bei ihrem Auftritt in Cardiff einen besonders weihnachtlichen Look: Dazu gehörte ein Mantel von Alexander McQueen in kräftigem Rot, ein farblich passender Tartan-Midi-Rock und ein Schal in gleichem Muster und Farbe. Prinz William hielt sein Outfit mit dunkelblauem Mantel dezent und ließ damit seine Frau noch mehr strahlen.

Später ging es für die Cambridges unter anderem noch zu einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Bath, wo sie den Bewohnern mit ihrer Anwesenheit eine Freude bereiteten, und zum Royal Berkshire Hospital in Reading, wo sich das Paar bei den Krankenschwestern für ihren Einsatz bedankte.