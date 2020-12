Prinz Charles und sein Enkel William haben eine Covid-19-Erkrankung bereits hinter sich. Queen Elizabeth II. und ihr Mann sind bisher verschont geblieben. Damit das so bleibt, verbringt das Ehepaar die Weihnachtstage nun zum ersten Mal seit Langem abgeschottet und zu zweit.

Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip werden das anstehende Weihnachtsfest nicht zusammen mit ihrer Familie feiern. Außerdem wird das königliche Paar das Fest zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf Schloss Windsor statt auf seinem Landsitz Sandringham in Norfolk verbringen. Das gab eine Sprecherin des Buckingham Palastes am Dienstag bekannt.

"Nach Abwägung aller geeigneter Empfehlungen haben die Königin und der Herzog von Edinburgh beschlossen, dass sie dieses Jahr Weihnachten in aller Ruhe in Windsor verbringen werden", zitiert die "Mail Online". Auf den traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in Sandringham soll das Paar ebenfalls verzichten.

Bislang war nur bestätigt worden, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan für die Feiertage nicht nach Großbritannien fliegen werden. Das Ehepaar verbringt das Fest wie im vergangenen Jahr mit Meghans Mutter, Doria Ragland, in den USA. Wie die Familie von Harrys Bruder, Prinz William, Weihnachten verbringt, ist bislang unklar.

Drei Haushalte, eine "Christmas bubble"

Die königliche Familie verbrachte viele Weihnachten auf Schloss Windsor, als die Kinder der Königin - Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward - noch klein waren. Seit den 1980er Jahren feiert die königliche Familie Weihnachten und Neujahr traditionell in Sandringham in Ostengland.

Queen Elizabeth war bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im März von ihrer Londoner Residenz in das Schloss im Städtchen Windsor umgezogen. Außerdem nahm sie nur noch wenige öffentliche Termine wahr. Prinz Charles hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Sein Sohn, Prinz William, soll sich im April infiziert haben.

Generell werden die Coronavirus-Beschränkungen in Großbritannien während der Festtage für fünf Tage gelockert, damit die Menschen reisen können, um Freunde und Familie zu sehen. Drei Haushalte können dann eine "Christmas bubble" (zu Deutsch: "Weihnachtsblase") bilden und vom 23. bis 27. Dezember zusammen sein.