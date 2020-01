Business as usual: Prinz William und Herzogin Kate in Bradford.

Nein, zur Tagesordnung können die britischen Royals nach dem Paukenschlag um den teilweisen Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan eigentlich noch nicht zurückkehren. Aber zumindest ein wenig Alltag darf dann doch schon wieder einziehen. Prinz William und Herzogin Kate machen den Anfang.

Prinz William arbeitet wieder. Nach der großen Aussprache am Montag über den Rückzug seines Bruders Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie, ist er zu den royalen Pflichten zurückgekehrt.

Schon am Dienstag erhob der 37-Jährige einige Nominierte zu Mitgliedern des britischen Ritterordens (MBE). Darunter war auch die Londoner Rapperin M. I. A., die gebürtig Mathangi "Maya" Arulpragasam heißt.

Fotos von der Zeremonie zeigt der Kensington Palast auf seiner Instagram-Seite. "Musikerin M. I. A. MBE unterstützt die Arbeit von Youth Action International, um Jugendlichen zu helfen, aus dem Teufelskreis von Gewalt und Armut in den vom Krieg zerrissenen afrikanischen Gemeinden auszubrechen", heißt es in der Begründung für die Auszeichnung.

Für die Ehrung kann im Übrigen jeder, auch Nicht-Briten, vorgeschlagen werden. Die Aufnahme in den Orden würdigt Verdienste in den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Charity und öffentlicher Dienst.

Ausflug nach Bradford

Doch auch Williams Ehefrau Kate war inzwischen gemeinsam mit ihrem Mann wieder im Dienste des Königshauses unterwegs. So absolvierte das Paar am Mittwoch eine Reise nach Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire, um sich dort unter das Volk zu mischen und diverse Projekte zu begutachten. Das Besondere: Für das royale Paar ist es seit mehreren Wochen der erste offizielle Termin, den es gemeinsam wahrnimmt.

Zwar besuchten William und Kate etwa im Dezember 2019 zusammen die alljährliche "Royal Variety Performance" sowie den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, offizielle Auftritte waren dies jedoch nicht. Zuletzt absolvierten sie Mitte November einen Termin in London.

Als wäre nichts gewesen

In Bradford stand für das Paar nicht nur ein Empfang im Rathaus auf dem Programm. Die beiden erwarteten auch zahlreiche Gespräche mit jungen Erwachsenen, Unternehmern und Ehrenamtlichen, die sich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft starkmachen.

Für den Tagesausflug griff die Herzogin auf Altbewährtes zurück. Einmal mehr präsentierte sie ein Design ihres Lieblingsmodeschöpfers Alexander McQueen: einen knöchellangen, olivgrünen Mantel im Military-Stil.

Während sich William und Kate die Turbulenzen der vergangenen Tage nicht anmerken lassen, könnte man auch bei Herzogin Meghan den Eindruck haben, als sei nichts gewesen. Abgesehen davon, dass sie derzeit in Kanada ist und dort ihren Repräsentationspflichten nachkommt. So besuchte sie in Vancouver ein Frauenhaus und trank mit den dortigen Mitarbeiterinnen Tee.