Bis 2011 sind Marilyn Manson und Evan Rachel Wood ein Paar. Erst zehn Jahre später kommt heraus, dass der Musiker sie missbraucht haben soll. Aus Angst, er könne ihr und ihrem Sohn etwas antun, soll die Schauspielerin später sogar Los Angeles verlassen haben, wie jetzt bekannt wird.

2007 haben sich Evan Rachel Wood und Marilyn Manson kennengelernt, damals war sie 18, er 36 Jahre alt. Die zwei verlobten sich sogar, ehe 2011 die Trennung folgte. Im Februar des vergangenen Jahres machte die Schauspielerin dann öffentlich, sie sei während der Beziehung von dem Musiker emotional und sexuell missbraucht worden. Weitere Ex-Partnerinnen Mansons meldeten sich daraufhin mit ähnlichen Vorwürfen zu Wort. Nun werden weitere hässliche Details bekannt.

Derzeit streitet sich Evan Rachel Wood mit ihrem Ex-Mann Jamie Bell um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Jack. Wie aus Akten hervorgeht, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, soll Wood wegen Marilyn Manson große Angst um den heute achtjährigen Jungen gehabt haben. Das sei schließlich auch der Grund dafür gewesen, dass sie Los Angeles den Rücken gekehrt und nach Nashville gezogen sei. Ihr Ex Bell wirft ihr vor, das getan zu haben, um ihm den Sohn zu entziehen.

"Extreme Angst" vor Manson

Beim Prozess im März gab die 34-Jährige folgendes Statement ab: "Ich hatte erfahren, dass Manson in Sexsklaverei und Menschenhandel von Minderjährigen involviert sein soll. Diese neuen Erkenntnisse und die laufenden kriminellen Ermittlungen gegen ihn haben mich noch mehr um die Sicherheit unseres Kindes fürchten lassen." In der Vergangenheit habe Manson mehr als deutlich gemacht, dass er das Leben der jungen Mutter ruinieren werde, wenn sie gegen ihn aussagen würde. "Ich fürchte mich davor, dass er sich an mir, meinem Sohn und Mitgliedern meiner Familie rächen könnte", so Wood. Sie leide unter extremer Angst vor Manson. "Er erschlich sich mein Vertrauen, als ich ein Teenager war und missbrauchte mich über Jahre grauenhaft. Ich bekam eine Gehirnwäsche und wurde zur Unterwerfung manipuliert."

Auch andere Frauen, darunter die Schauspielerin Esmé Bianco, erheben seit Monaten schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den 52-jährigen Musiker. Nachdem Bianco Klage gegen ihn eingereicht hatte, schilderte kürzlich auch Ashley Morgan Smithline im Interview mit dem US-Magazin "People", wie Manson sie über zwei Jahre hinweg missbraucht habe. "Ich habe ein Monster überlebt", so die 36-Jährige.

Der Schockrocker soll Smithline unter anderem gebissen, ausgepeitscht und mit einem Messer verletzt haben. Mehrfach soll er sexuell übergriffig geworden sein. Außerdem habe er sie manchmal in einem schallisolierten Raum eingesperrt, so Smithline. Diese Aussage sorgte dafür, dass Ende November das Haus von Manson von der Polizei durchsucht wurde.