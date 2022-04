Er wurde vergiftet. Er sitzt im Knast. Und dennoch ist er der aktuell bekannteste Oppositionelle gegen Wladimir Putin. Der Dokumentarfilm "Nawalny" zeichnet die Geschichte des Alexej Nawalny nach und startet am Donnerstag hierzulande in den Kinos. ntv.de zeigt den deutschen Trailer exklusiv.

Die Liste der Oppositionellen gegen das Regime von Russlands Präsident Wladimir Putin, die ermordet, inhaftiert oder anderweitig mundtot gemacht wurden, ist lang. Die prominenteste Gallionsfigur derjenigen, die gegen den Machthaber im Kreml aufbegehren, ist seit geraumer Zeit aber sicher Alexej Nawalny.

2020 überlebt er einen Giftanschlag auf ihn nur knapp. Dennoch kehrt er Anfang des folgenden Jahres nach Moskau zurück, wo er prompt festgenommen wird. Seither sitzt er im Gefängnis, überzogen mit allerlei haltlosen Strafverfahren. Zuletzt verurteilte ihn Ende März ein Gericht zu neun weiteren Jahren Lagerhaft unter verschärften Bedingungen wegen angeblicher Veruntreuung. Doch auch von dort erhebt er seine Stimme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Der Dokumentarfilm "Nawalny" zeichnet die Geschichte des prominentesten Sprachrohrs der russischen Opposition nach. Im Zentrum steht dabei die Vergiftung von Alexej Nawalny und die Suche nach den Hintermännern des Anschlags. Die Dokumentation gerät dabei zu einem regelrechten Thriller.

In deutscher Kleinstadt gedreht

Regie führte der Kanadier Daniel Roher. Unterstützt wurde er dabei von Christo Grozev, einem investigativen Journalisten des internationalen Recherchenetzwerks Bellingcat. Gedreht wurde inmitten des Geschehens in einer deutschen Kleinstadt - während sich Nawalny noch von dem Attentat erholte und die Ermittlungen ihren Lauf nahmen.

"Nawalny" wurde von den US-Firmen HBO Max und CNN Films produziert. Am Donnerstag, 5. Mai, startet der Film hierzulande in den Kinos. ntv.de zeigt exklusiv den deutschen Trailer zu dem Streifen, der vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch einmal an Brisanz gewonnen hat.