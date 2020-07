Die Quarantäne in Mexiko wird für Laura und "Schahaatz" allmählich zur Qual. Diese Hitze ist nur schwer zu ertragen. Und dann auch noch die hungrigen Haie, während einem selbst der Magen knurrt! Kakerlaken und Mücken nerven zusätzlich.

"Die Laura ist jahrelang zur Schule gegangen", sagt Michi über seine Verlobte, die sich freut, nun endlich auch mal ausschlafen und sich nochmal umdrehen zu können. In der elften Folge der Hochzeitsdoku, deren Dreharbeiten im Mai stattfanden, urlaubt der Mann, der über eine Million Tonträger verkauft hat, mit seiner Herzdame Laura und Tochter Adeline im ach so gemeingefährlichen Mexiko. Es gibt so einiges an Mexiko, was für die Verliebten nicht so dufte ist, zum Beispiel diese unsägliche Hitze! Schlimm auch die vielen kleinen Krabbeltierchen, die überall nur darauf lauern, einen mit Haut und Haar zu verspeisen. Spinnen sind Lauras größte Feinde, ganz schlimm aber sind auch Moskitos und Ameisen, von der riesigen Kakerlaken-Armada im Wäscheraum reden wir erst gar nicht!

Der Wendler hat aber keine Lust, sich von den bösen Killer-Tierchen die Laune vermiesen zu lassen. Er würde gern mit seinen beiden Teenies einen Ausflug im Ruderboot machen, am liebsten zum "Cliff hinten raus", da, wo so "schönes kaltes, klares Wasser" ist. Erstes Problem: Die beiden Damen trödeln, denn Tochter "Adi" fummelt an Lauras Haaren herum und schließlich muss die Sommerfrisur auch noch bei Insta gepostet werden und das - dauert! "Pünktlichkeitsfanatiker" Michi ist aber froh, dass seine beiden Mädchen sich so gut verstehen.

"Mr. Lover Lover" möchte Nachwuchs

Irgendwann an diesem elend heißen Tag unter der brennenden Sonne Mexikos machen die Urlauber sich zu einem Bootstrip auf. Es ist nicht anders zu erwarten: Er wird "zur Belastungsprobe", denn Laura hat "Angst vor allem". Vor Haien, vor "schwarzem Untergrund" und manchmal auch, wenn ihr "Mr. Lover Lover" provokant das Bötchen hin und her schaukelt. In solchen Momenten vergisst das It-Girl glatt, dass Michi und sie sich "Nachwuchs und einen Hund anschaffen wollen".

Die Laune der 19-Jährigen ist im Keller. Das liegt aber nicht nur an den hungrigen Haien, die am Horizont auf übermütige Bade-Touristen lauern oder an dem Pummelchen, das hinter ihr im Kanu sitzt und stänkert, sondern vor allem daran, dass sie "heute noch nichts gegessen hat". Und wenn der Hunger kommt, wird Frau Norberg in spe zur Diva. Alles doof in Mexiko: die Hitze, das Haus, der Pool ... Und dann muss die arme Laura zum nächsten Ausflugsziel auch noch laufen, obschon sie eindeutig feststellt: "Man hätte doch bis hierhin vorfahren können!"

Die drei machen eine kleine Tour zu einer der schönsten Cenoten Mexikos. Das Kalksteinloch, das durch den Einsturz einer Höhlendecke entstanden und mit Süßwasser gefüllt ist, ist für Touristen wegen Corona geschlossen. Der Tourführer macht für "Mr. Müller" und seine Entourage selbstredend eine Ausnahme, denn: "We are VIPs!"

Leider kann sich VIP-Laura an der schönen Höhle kaum erfreuen. Das Wasser ist zu kalt und möglicherweise sind ja doch ein paar Haie wie in "Sharknado" vom Meer in die Höhle geflogen. Haie wollen schließlich auch mal Abwechslung und so eine Süßwasserhöhle, in der "sehr wichtige Personen" schwimmen und durch die Walachei plärren, sind die reinsten Gaumenfreuden für die weißen Wasser-Gourmets.

Auch VIPs werden gestochen

Ja, die Laura ist eben "ein kleiner Schisser". Doch sie hat auch eine sehr liebevolle Seite. So habe sie bereits mit siebzehn Jahren "sofort" vom Wendler die Wäsche gewaschen, während seine Tochter Adeline "gern staubsaugt". Es könnte alles doch noch sehr schön werden, als Laura sich traut, endlich abzutauchen. Aber das Urlaubsglück währt nur kurz, denn es sind schon wieder fresssüchtige Moskitos im Anflug! Und diese Viecher sind wirklich richtig ignorant! Denen kann man zehnmal sagen, man ist "VIP": Das interessiert die nicht die Bohne!

Zeit, allmählich die Koffer zu packen und die Heimreise nach Florida anzutreten. Aber da lauert bereits das nächste hausgemachte Problem: Lauras neue "20 Paar Schuhe" wollen partout nicht in den Koffer passen. Tja, das Leben als "Very Important Person" ist eben täglich eine neue Herausforderung.

