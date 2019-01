Pop-Deutschland ist gespannt wie ein Flitzebogen. Der Grund: Zum Casting-Auftakt der neuen DSDS-Staffel begrüßt Dieter Bohlen drei neue Jury-Kollegen. In diesem Jahr mit dabei: Ex-Format-Champ Pietro Lombardi, Tanz-Granate Oana Nechiti und Deutschlands Soul-Pop-Polarisierer Xavier Naidoo.

Ein Blick in die neuen Gesichter der DSDS-Jury verrät: Dieser Weg wird steinig und schwer …

Bange machen gilt aber nicht. Vor den Toren der diesjährigen Casting-Anlaufstellen in Hamburg, Königswinter und Lochau hat man auch keineswegs die Hosen voll. Ganz im Gegenteil: Die geballte Branchen-Kompetenz in Gestalt von Pop-Titan Dieter Bohlen, "Let's Dance"-Energiebündel Oana Nechiti, Boulevard-Checker Pietro Lombardi und Volksbarde Xavier Naidoo markiere das mit Abstand "geilste", "beste" und "fähigste" DSDS-Jury-Ausrufezeichen ever, so der Tenor der Masse.

Top oder Flop? Darüber entscheidet die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. (Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Kenner des Formats wissen allerdings: Die meisten derer, die während des liebevollen Justierens ihres DSDS-Nummernaufklebers noch auf imaginären roten Teppichen wandeln, schießen spätestens nach der ersten Casting-Mittagspause mit verbalen Giftpfeilen in Richtung ihrer eben noch auf Händen getragenen Helden.

Pop-Deutschland spitzt die Lauscher

Bevor sich das große, zwischen Ihr-seid-die-Geilsten-Euphorie und Ihr-habt-doch-keine-Ahnung-Chaos pendelnde Superstar-Glücksrad zu drehen beginnt, schnappen sich die beiden neuen Herren in der Jury-Runde aber erstmal das Mikrofon und erklären Pop-Deutschland warum, wieso und weshalb sie überhaupt mit dabei sind.

Xavier Naidoo habe schon immer "große Lust" auf eine Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen verspürt. Der stets nach ultimativer Freiheit strebende Troubadour mit dem einfühlsamen Soul-Pop-Organ freue sich wie ein kleines Kind auf die Reise "von der Straße in den Pop-Olymp".

Auch Alessio-Papa Pietro hat sich für seine DSDS-Rückkehr viel vorgenommen. Der einstige Sieger von 2011 "möchte endlich ernst genommen werden", schließlich sei er mittlerweile "ein Mann mit einer eigenen Meinung".

Pietro lässt sich nicht anmachen

Inwieweit der gute Pietro seinen Ruf als leicht verpeilter C-Promi korrigieren kann, lässt sich nach der ersten Folge der neuen DSDS-Staffel natürlich nur schwer voraussagen. Fakt ist aber: Bohlens Klingklang-Ziehkind lässt sich nicht mehr so einfach plump von der Seite anmachen, schon gar nicht von einem - oder einer - wie Fabrizio!

Kam, um zu stänkern: Fabrizio Giordano aus Pforzheim. (Foto: Stefan Gregorowius)

Das wie ein Huhn auf High Heels herumstöckelnde Strichmännchen aus Pforzheim ist eigentlich nur da, um zu stänkern. Nach einem schandhaften Soundtanz auf dem Grab von Amy Winehouse ("Rehab") plustert sich der selbsternannte Regenbogenkönig wie ein besoffener Pfau vor dem Jury-Tresen auf. Pietro lächelt die herablassenden Du-lieber-Pietro-hast-ja-wohl-von-nichts-ne-Ahnung-Salven aber ganz locker weg. Auch Dieter und Xavier halten sich gähnend die Hände vor den Mund. Einzig Tanz-Furie Oana reicht es irgendwann. Mit hochrotem Kopf geleitet sie den wie ein Rohrspätzchen schimpfenden Fabrizio aus dem Studio raus.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Menderes

Dem vielleicht peinlichsten Fremdschäm-Auftritt der letzten Jahre können musikalisch ähnlich verkorkste Performances nicht annähernd das Wasser reichen. Alpay beispielsweise kann auch nicht singen. Aber der sich unfreiwillig im Stile einer singenden King-of-Pop-Presswurst präsentierende Barkeeper aus Nürnberg liefert sich nach Meinung von Xavier "Doktor Ton" Naidoo wenigstens ein spannendes "Kopf-an-Kopf-Rennen mit Menderes".

Von einem Vergleich mit dem ewigen DSDS-Abstiegskandidaten Nummer eins ist Finanzwirtin Marianna meilenweit entfernt. In feuerroter Rapunzel-Garderobe dreht die Besitzerin des "Winnetou vom Salamandertal" (Mariannes Hündchen) den Meghan-Trainor-Überhit "Lips Are Moving" durch den Klang-Reißwolf. Klappe zu. Geht gar nicht.

Kung-Fu-ABC und "Goldene CD"

Hat nicht nur Dieter Bohlen verzaubert: Alicia-Awa Beissert aus Bochum. (Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Wesentlich mehr Spaß haben Xavier, Oana, Dieter und Pietro mit Kandidaten, die die Jury daran erinnern, "warum man den Scheiß hier überhaupt macht". Rock-Röhre Davin, Hypnose-Wundertüte Christina und Rammstein-Fanboy Nico überzeugen mit beindruckenden Stimmen, skurrilen Dance-Moves und beinhartem Kung-Fu-ABC. Beyoncé-Verehrerin Cansel, Friseurin Angelina und "Lady Marmelade" Lisa trumpfen ebenfalls groß auf.

Das Erklimmen des Startfolge-Gipfels bleibt aber der letzten Kandidatin des Tages vorbehalten. Und Alicia aus Bochum genießt ihren "Du bist echt ne Bombe"-Triumph in vollen Zügen. Mit Mama und Hündchen im Schlepptau tischt die 21-jährige Nachwuchssängerin mit westafrikanischen Wurzeln, auf den Spuren von Rihanna ("Stay") wandelnd, ganz groß auf. Der Lohn: Die "Goldene CD", ein Freeticket für den Auslands-Recall in Thailand und vier fachkundige Juroren, die aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen.