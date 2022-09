Eine Löwin gibt nicht auf! Trotz zweier Dämpfer lässt Judith Williams nicht locker. Die Beauty-Queen will in der "Höhle der Löwen" unbedingt die Deal-Fäuste ballen. Kurz vor Feierabend wird das ausgeprägte Durchhaltevermögen schließlich belohnt.

Wer im Leben hoch hinaus will, dem sollte schon in jungen Jahren kein Traum zu groß sein. Tech-Tüftlerin Ines Wöckl aus Graz strebte schon als Kind eine große Karriere an. Aufgewachsen in Amerika, stand das Berufsziel schnell fest: "Als Kind wollte ich die erste amerikanische Präsidentin werden", so die Österreicherin. Für einen "The White House"-Mietvertrag hat es nicht ganz gereicht. Aber das stört die emsige Partnerin von Alexander Rech nicht mehr wirklich. Gemeinsam mit ihrem Berufs- und Lebenspartner verfolgt die Grazerin nun einen anderen Traum: "Wir wollen E-Mobilität auf den Straßen noch sicherer machen", verrät die Gründerin von "Flasher".

Helfen sollen dabei selbstentwickelte, patentierte, durch Armbewegungen aufblinkende Safety-Armreifen. Schnell ist klar: Die beiden Österreicher haben etwas ganz Besonderes mit im Gepäck. Zwar ist das Armreifen-Set mit 189 Euro nicht ganz billig. Aber dafür haben die Gründer wirklich an alles gedacht. Blinkfunktion, Bremslicht, Nachtmodus: "Ich bin wirklich geflasht!", gesteht Judith Williams.

Alle Investoren sitzen im Bieter-Boot

Schnell mündet das wachsende Interesse in einen Bieterkampf der Investoren. Plötzlich pitchen die Löwen um die Gründer. Am Ende sitzen alle Investoren im Bieter-Boot. Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer bekommen schließlich den Zuschlag. Lauter Jubel schallt durch die Löwenhöhle. "Das war mit der stärkste Pitch, den ich hier je erlebt habe", freut sich Ralf Dümmel.

Bei der "Hyrise Academy" kann Judith Williams schließlich dann doch noch landen. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer)

Für zwei eben noch niedergeschlagene Löwen in der Runde soll es etwas später aber auch noch Grund zur Freude geben. Nach der erfolglosen Performance von Snack-Experte Moritz Röschl aus Weil der Stadt ("NAGOS") ist es zunächst Nils Glagau, der die Fäuste ballen darf. Gemeinsam mit Ayurveda-Fan und Bio-Globetrotterin Lara Schäffer aus Köln ("GURU Granola") sollen in Zukunft intensive Granola-"Geschmacksexplosionen" auf die Reise geschickt werden. Beim finalen Bieter-Kampf zwischen Nils und Judith hat letztlich der Bartträger die Nase vorn: "Ich habe einen sehr ähnlichen Spirit gefühlt", erklärt die Gründerin ihre Entscheidung.

Lodernde Löwenaugen

Trotz zweier Dämpfer lässt Judith Williams nicht locker. Man sieht es ihr förmlich in den lodernden Augen an, dass sie heute nicht ohne einen Deal nach Hause gehen will. Eine Chance gibt es noch. Vor dem noch nicht ganz ausgereiften Pitch der beiden "Easy Mirror"-Gründer Simon und Oliver Rödder aus Buxtehude stellen sich die Vertriebsprofis Dominic Blank und Michael Land aus Berlin dem Löwenrudel vor. Mit dabei haben sie das "Bildungsmodell der Zukunft", ein mehrwöchiges Online-Trainingsprogramm für Quereinsteiger, das neue Karrieremöglichkeiten "garantiert" ("Hyrise academy").

Die selbst vor vielen Jahren von der Künstlerschiene in den Vertriebsbereich gewechselte Judith Williams ist sofort Feuer und Flamme: "Euer Thema begeistert mich komplett", jauchzt die Beauty-Queen. Zusammen mit Carsten Maschmeyer startet die Löwin zunächst eine Einzelangebotsoffensive, die sich nach einer spannenden ersten Verhandlungsrunde in eine Doppeloffensive verwandelt.

Aufgeben ist keine Option

Auf einmal sehen sich die Gründer mit einem satten Kombiangebot konfrontiert, dem sie nicht mehr widerstehen können. Endlich kann Judith Williams durchatmen. Nach einem zähen Beginn endet der Format-Abend doch noch mit einem Happy End. Nicht nur auf der Pitch-Bühne, auch in der Investoren-Lounge ist Aufgeben keine Option. Judith Williams hat es bewiesen: Wer nicht lockerlässt, der wird am Ende auch belohnt.