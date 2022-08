Natürlicher Pestizid-Entferner, Fahrradzubehör aus dem heimischen 3D-Drucker und zwei Löwen, die fortan als Duo angreifen: Die erste Folge der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" legt die Entertainment-Messlatte hoch an.

Der Beginn der zwölften "Die Höhle der Löwen"-Staffel wartet mit einer Neuerung auf, die vier von sechs Raubtieren etwas aufgeregt und neidisch nach links blicken lässt. Dort wo bisher immer Ralf Dümmel Platz nahm, präsentiert sich eine kuschelige weiße Zweiercouch, auf der es sich neben dem Handelsprofi aus Hamburg auch Medienmogul Georg Kofler gemütlich macht.

Kenner der Szene wissen: Vor einigen Monaten legten die beiden Investoren ihre Firmen zusammen. Nun agieren Georg Kofler und Ralf Dümmel erstmals als Team. Neben einigen kernigen "Muppets Show"-Sprüchen bringt es Beauty-Queen Judith Williams mit leicht zusammengezogenen Augenbrauen wie folgt auf den Punkt: "Mein neuer Spitzname für euch lautet Double Trouble!", so die Löwin.

Das neue Löwen-Duo braucht auch nicht viel Anlaufzeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach einem fulminanten Einstiegsdeal von Carsten Maschmeyer, der sich die zukünftigen Dienste der drei Kreditkarten-Revolutionsanführer Lukas Schmitz, Bernhard Wernberger und Steffen Kirilmaz aus Köln ("PAGOPACE") sichert, sowie dem zwar erfrischenden, aber am Ende dann doch erfolglosen Auftritt von Comedy-Newcomer und Falafal-Experte Amjad Abu Hamid aus Bremen ("Mamas Falafelteig") gehen Goerg Kofler und Ralf Dümmel beim Pitch von "Lemonist"-Paar Kathrin Alfen und Felix Strohmaier aus Aachen voll in die Offensive.

Ralf Dümmel ballt wieder die Fäuste

Das "Lemonist"-Team hat gut Lachen - und einen Deal. (Foto: RTL / Frank W. Hempel)

Mit ihrem natürlichen Pestizid-Entferner-Granulat treffen die beiden Öko-Tüftler voll ins Schwarze. "Ihr seid authentisch und ehrlich", lobt Ralf Dümmel die "Lemonist"-Verantwortlichen. Eine kurze Verhandlungsrunde später (Dümmel und Kofler sichern sich 25 statt der angebotenen 15 Prozent der Firmenanteile) flimmern sie endlich wieder durch die deutschen Wohnzimmer: die geballten Fäuste von Regale-König Ralf Dümmel.

Das neue Format-Traumpaar hat aber noch nicht genug. Während des Auftritts der engagierten Plastikmüll-Allergikerin Steffanie Rainer aus Untergruppenbach ("WITHOUTme"), die mit ihrer Nachfüllstation für den Einzelhandel leider leer ausgeht, hält sich Georg Kofler noch zurück ("Das ist eine große Idee, die sich leider zu langsam und zu teuer realisieren lässt"). Einen Werbeblock später aber reiben sich der Medienmogul aus Tirol und sein hanseatischer Geschäftspartner schon wieder vorfreudig die Hände.

Jugend forscht

Zum Abschluss der ersten Folge blüht ein 17-jähriger Abiturient aus Berlin so richtig auf. Während andere Kinder mit Bausteinen und Malblöcken hantierten, rannte Aaron Holzhäuer schon in jungen Jahren mit dem Akkuschrauber seines Vaters durchs elterliche Wohnzimmer. Mittlerweile ist aus dem talentierten Tüftlerkind ein begnadeter Erfinder geworden, der mit seiner aus dem eigenen 3D-Drucker entstandenen Fahrrad-Aufbewahrungsbox "BeeSafe" den Zweiradzubehör-Markt revolutionieren will.

"Du bist einfach der Hammer!", jubelt Judith Williams. Auch die anderen anwesenden Löwen bekommen bei der Vorstellung der Multifunktionsbox (Deckel hat ein integriertes Solarmodul mit Powerbank und USB-Anschlüssen, lässt sich zudem auch als Gepäckträger nutzen) große Augen. Am Ende sitzen schließlich alle Löwen im Deal-Boot. Ganz links außen wird es besonders eng, denn zwischen Georg Kofler und Ralf Dümmel hat nun auch noch Carsten Maschmeyer Platz genommen.

Dreifache Bisskraft

Bei nunmehr dreifacher Bisskraft haben die anderen Löwen natürlich keine Chance mehr. Zwar kommt der junge Gründer im obligatorischen Nachdenkmodus noch einmal kurz ins Grübeln. Aber schlussendlich geht kein Weg an Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Georg Kofler vorbei. So sichern sich die beiden Letztgenannten ihren ersten Deal-Doppelpack. Man munkelt bereits, dass noch einige mehr hinzukommen werden.