Schädelklemmen, Hexentanz, ergraute Rächer - für Doreen Brasch gibt es beim Harzer Halloween mächtig Saures. Das postmoderne Verkleidungsfest kommt dabei fast etwas zu kurz. Hier sind zehn wissenswerte Fakten rund um den 31. Oktober.

1. Viel hilft viel

Laut "Guinness Buch der Rekorde" trägt man in Sachen Kürbis-Installation im amerikanischen Keene, New Hampshire, am dicksten auf. 2013 installierten die Halloween-Beauftragten dort eine Konstruktion aus sage und schreibe 30.581 beleuchteten Kürbissen. Den ersten Rekord hatte die Stadt 1996 aufgestellt, mit vergleichsweise überschaubaren 13.044 Exemplaren.

2. Noch mehr Rekorde

Der Amerikaner Steve Clarke stellt alljährlich neue Bestleistungen rund um den Kürbis auf. So schnitzte der Lehrer aus Philadelphia 2009 in einer Stunde sage und schreibe 50 Kürbisse gruselfertig zurecht, sein schnellstes Einzelstück schnitzte er 2019 in nur 16 Sekunden.

3. Flächendeckend

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland auf rund 4.800 Hektar Fläche Speisekürbisse angebaut, 15 Jahre zuvor belief sich die Fläche noch auf etwa ein Viertel davon.

4. Charlie Brown

Die ikonische "Peanuts"-Folge "Der große Kürbis" feierte am 27. Oktober 1966 ihre US-Premiere auf CBS. Das bis dahin dritte Special, nach "A Charlie Brown Christmas" und "Charlie Brown's All Stars!", verbuchte die beste Einschaltquote der Ausstrahlungswoche und wurde für einen Emmy nominiert.

5. Kein Karneval

In Deutschland wurde Halloween erst Mitte der 90er-Jahre populär. 1991 war aufgrund des Golfkrieges der Karneval hierzulande abgeblasen worden, was unter anderem in der Kostüm-Industrie für massive Einbußen sorgte. Die "Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie" (DVSI) startete 1994 eine Kampagne zur Einführung des amerikanischen Brauchs. Ein voller Erfolg, wie sich herausstellen sollte, gut zehn Jahre später wurden bereits knapp 30 Millionen Euro mit Halloween-Artikeln umgesetzt.

6. Der Tag danach

Den in "Hexen brennen" erwähnten Feiertag Samhain, also den 1. November, kennen Rock-Fans vornehmlich als Bandnamen. Sänger Glenn Danzig gründete die Band 1983 nach dem Split seiner Vorgänger-Kombo, den legendären Misfits. Deren wohl größter Hit: ein Song namens "Halloween", veröffentlicht am 31. Oktober 1981.

7. Commander Kürbis

Anno 1978 brachte Regisseur John Carpenter mit seinem ersten "Halloween"-Film eines der legendärsten Horror-Franchises überhaupt auf die Leinwand. Michael Myers, der gruselige Protagonist der Kürbis-Saga, zählt bis heute zu den ikonischsten Horrorfiguren aller Zeiten. Skurriles Detail: Seine furchterregende Visage stammt aus einem Faschingsshop, die Ausstatter hatten eine 2-Dollar-Maske von Enterprise-Captain Kirk als Ausgangsmaterial genommen.

8. Bibber

Die Angst vor Halloween wird Samhainophobia genannt.

9. Bintje, festkochend

Ursprünglich kamen an Halloween keine Kürbisse, sondern Kartoffeln und Rüben zum Einsatz. Erst mit dem irschen Export der Halloween-Bräuche in die Staaten änderte sich das.

10. Kürbis-Krimis

In seiner über 50-jährigen Geschichte wurde der "Polizeiruf 110" noch nie an einem 31. Oktober ausgestrahlt, der "Tatort" hingegen immerhin fünf Mal, zuerst 1993, mit Lena Odenthal in "Die Zärtlichkeit des Monsters", zuletzt 2021, mit Janneke und Brix in "Luna frisst oder stirbt".