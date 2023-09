In der "Höhle der Löwen" gibt es keine Deal-Garantie. Manchmal laufen die Dinge nicht so wie geplant und die Gründer müssen nach ihren Auftritten wieder enttäuscht von dannen ziehen. Diesmal gehen gleich drei Tüftler-Teams leer aus.

Freud und Leid liegen in der Löwenhöhle oft dicht beieinander. Während die einen große Deal-Erfolge feiern, platzt für andere der Traum von einer erfolgversprechenden Start-up-Zukunft. Zumeist überwiegen an einem Pitch-Abend die positiven Momente. Diesmal aber zeigen mehr Daumen nach unten als nach oben. Gleich dreimal müssen mit großen Hoffnungen angereiste Gründer ohne einen Deal in der Tasche wieder die Heimreise antreten. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich.

Die beiden "Spacies"-Gründer Rouven Kosel und Carsten Hinzer aus Essen haben gleich zwei Probleme mit an Bord. Zwar sorgen ihre mit 41 Prozent angereicherten Bio-Frühstückscerealien für mehrere Geschmacksexplosionen ("Das ist super crunchig und total lecker!" - Ralf Dümmel). Aber ein zu hoher Endpreis (knapp 6 Euro pro 240-Gramm-Packung) und ein "schwieriges" Companybuilder-Konstrukt im Hintergrund erweisen sich als zu große Hürde für die Löwen. Da hilft auch keine Grußbotschaft von Rapper Cro weiter, der als Teilhaber und Markenbotschafter fungiert.

Laufrad-Albrecht erobert Löwenherzen

Ein Preis-Problem haben auch die beiden "sollso"-Gründer Heinrich und Albrecht Schnitzer. Das tüchtige Vater-Sohn-Gespann aus dem hohen Norden hat ein Laufrad für Erwachsene entwickelt, dass die Mobilitätslücke zwischen Fahrrad und Rollator schließen soll. Zunächst sieht auch alles nach einem erfolgreichen Pitch aus. Papa Albrecht erobert mit seiner kecken Art die Löwenherzen im Sturm. Auch das aus Carbon gefertigte Laufrad sorgt für Begeisterung - wäre da nur nicht der Preis in Höhe von 825 Euro pro Rad. Die Löwen sind sich einig: Das ist kein Fall für den Massenmarkt. Ergo: kein Deal.

Ebenfalls mit traurigen Gesichtern verlassen die beiden Katzenklo-Tüftler Michael Scholz und Jan Hrdina die Löwenhöhle - und das trotz Kuschelauftritt von Kater "Alfi". Letztgenannter soll zeigen, wie reinlich eine Katze aus dem mitgebrachten "Cloou"-Katzenklo aussteigt. "Alfi" hat aber keine Lust und will lieber im Dunkeln chillen. Der verpatzte Vorführversuch ist es aber nicht, der den Gründern am Ende ihres Auftritts einen Strich durch die Rechnung macht. Es sind eher der happige Endpreis für den Kunden (199 Euro) und ein noch laufender Kredit in Höhe von 400.000 Euro, der die Löwen von einer Deal-Offensive abhält.

Erfolgsteam aus der Hauptstadt

Manchmal helfen sogar Katzen nicht weiter: die "Cloou"-Gründer Michael Scholz (l.) und Jan Hrdina. (Foto: RTL / Frank W. Hempel)

Die Vorfreude und das Daumendrücken für ein paar Lichtmomente sind aber nicht komplett vergebens. Zum Glück haben zwei angereiste Gründerteams ihre Hausaufgaben gemacht und ziehen am Ende mit freudigen Gesichtern und einem Deal in der Tasche wieder von dannen. Das erste Erfolgsteam des Abends kommt aus der Hauptstadt. Die drei "the blood"-Gründer Isabelle Guenou, Miriam Santer und Lucas Mittelmeier haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Leiden von Millionen Frauen mit Menstruationsschmerzen ein Ende zu bereiten. Mit ihrem hochentwickelten Testkit zur häuslichen Blutprobe sowie einer umfangreichen Testbericht-App ersparen die Berliner ihren Kundinnen lästige Arztbesuche und nervende Nadelstich-Szenarien.

"Ihr seid ein brutal starkes Team!", findet nicht nur Tillman Schulz. Auch Carsten Maschmeyer und Nils Glagau sind begeistert. In Windeseile liegt ein Angebot der beiden Löwen auf dem Tisch (200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile), dem die Gründer nicht widerstehen können. Neben Carsten Maschmeyer und Nils Glagau darf auch noch ein anderer Löwe jubelnd die Arme in die Luft recken. Verantwortlich dafür sind die beiden Tee-Experten Sebastian Kadhim und Kai Stork aus Rosengarten.

"Sagen Teebeuteln den Kampf an!"

"Wir sagen Teebeuteln den Kampf an!", tönen die Gründer. Nach einer Verkostung der mitgebrachten "Tea Blobs" sind auch Ralf Dümmel und Tillman Schulz in "Kampfstimmung". Die leckeren und Bio-zertifizierten Tee-Drops, die in einer stylischen Pappdose daherkommen, sparen bis zu 70 Prozent Abfall ein.

Lecker, gesund, nachhaltig: Wer kann da noch widerstehen? Ralf Dümmel und Tillman Schulz jedenfalls nicht. Mit zwei identischen Angeboten auf dem Silbertablett ziehen sich die Gründer zur Beratung zurück und entscheiden sich schlussendlich für den König der Regale ("Auf euch hat die Welt gewartet!"). So findet der Abend doch noch einen schönen Abschluss - zumindest für die Herren Maschmeyer, Glagau und Dümmel.