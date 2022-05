Das große "Bauer sucht Frau international"-Abenteuer ist vorbei. Inka Bause bittet zur Fazit-Runde und trifft dabei fast überall auf der Welt auf freudige Gesichter. Nur im peruanischen Dschungel steht die Liebe nach einer emotionalen Hofwoche vor verschlossenen Türen.

Das Ende der Liebesreise ist in Sicht. Die Hofwochen steuern auf das große Finale zu. Da stellt sich natürlich nicht nur für Inka Bause, sondern auch für die aufgeregte Format-Community die Frage: Welche Paare können sich einen gemeinsamen Alltag vorstellen?

Inka Bause hat wieder mal ganze Arbeit geleistet. (Foto: RTL)

Im Elsass braust man diesbezüglich weiter auf der Überholspur. Das bereits während der Hofwoche gefundene Liebesglück wächst bei Kartoffelbauer Justin und seiner Stefanie auch Monate nach Drehschluss weiter an. Mittlerweile werden auf dem Hof des Bauern bereits fleißig Umzugskartons ausgepackt. "Da ist ein großes Wunder geschehen!", freuen sich Justins Eltern Agnès und Claude. Steffi und Justin stecken mitten in den Planungen für eine gemeinsame Zukunft, auf der sich im Elsass alle freuen. Darauf ein Gläschen Champagner. À la vôtre!

Rolinka ist happy

Ob es ein paar hundert Kilometer weiter südlich auch so gefunkt hat? Winzerin Rolinka jedenfalls hat beim Strandspaziergang mit ihrem Frank ein Lächeln im Gesicht. "Wie würdest du dein Gefühl mit einem Wort beschreiben?", will Frank wissen. Sekunden später steht "happy" im nassen Sand geschrieben.

Rolinka und ihr Hesse mit Wohnsitz in der Schweiz haben viele Gemeinsamkeiten. Spaziergänge durch die Natur, Fahrrad-Touren über Stock und Stein, das Leben mit Tieren: Das Fundament, auf dem eine Beziehung wachsen kann, ist bereits gelegt. Fehlt nur noch das Okay beider "Parteien" für einen emotionalen Zusammenschluss. Kurz vor dem Ende der Hofwoche einigen sich Frank und Rolinka schließlich auf eine Verlängerung des großen Ganzen. Und siehe da: Auch ein halbes Jahr später trifft man Frank noch regelmäßig auf dem urigen Grundstück der Winzerin an: "Es kribbelt, und wenn es kribbelt, dann ist man wohl verliebt", klärt Rolinka mit leuchtenden Augen auf.

"Richtig die Füße weggezogen"

Was in Frankreich funktioniert, soll auch in Südafrika und in Kanada seinen Weg gehen. Unter Ahornblättern und Savannensträuchern dauert zwar alles ein bisschen länger, aber die Liebe hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Für Kinderpflegerin Martina geht es in Südafrika noch einmal mit dem Quad durch die Felder. Immer mit dabei ist ihr Spargelbauer Rüdiger, der seine Herzdame nicht nur mit einem handsignierten Straußenei, sondern auch mit einem finalen Sonnenuntergangs-Trip überrascht. In naher Zukunft soll Rüdiger seine Martina in Baden-Württemberg besuchen: "Mir hat's hier richtig die Füße weggezogen", schluchzt die Hofdame zum Abschied. Da kann auch Rüdiger ein paar Tränen nicht mehr zurückhalten.

Bevor man sich in Kanada um das Hofwochen-Ende und die damit verbundene Zukunftsplanung kümmert, müssen Hans und Danielle erst noch zwei kleine im Wald gefundene Katzenbabys aufpäppeln. So eingespielt wie bei der tierischen Lebensrettung präsentiert sich der tiefenentspannte Zweier auch beim Rasenmähen.

Vier Schafe für die Liebe

Danielle hat weder Angst vor großen Tieren noch vor großen Traktoren. Nur eins fehlt der Wahl-Hamburgerin noch zum perfekten Glück: "Ich fände es schön, wenn du noch Schafe hättest", flüstert Danielle mit schmachtendem Blick. Keine 12 Stunden später hoppeln vier ausgewachsene Wollknäuel über die hofeigene Weide: "Das hat mein Herz geöffnet", strahlt Danielle. Nun steht auch im fernen Kanada einer Verlängerung der Hofwoche nichts mehr im Weg.

Fehlt nur noch das Happy End in Peru. Bei Felix und Simone will das Liebesabenteuer aber nicht so richtig in Fahrt kommen. Nach einer Woche in der südamerikanischen Pampa hilft auch der Segen der Ureinwohner und eine außergewöhnliche Schnapsverkostung nicht weiter. Felix und Simone wollen zwar, können aber irgendwie nicht. Beim Abschied haben die beiden gemischte Gefühle. Während Felix mit einem "Gefühlschaos" kämpft, schießen der enttäuschten und traurigen Simone im Taxi-Bus die Tränen in die Augen. Es kann halt nicht überall mit der Liebe klappen: "Sehr schade, aber für eine richtige Beziehung hätte es mehr Zeit gebraucht", erklärt Felix.