Was bedeutet der Corona-Schock für die Immobilienpreise?

Jahrelang kennen Immobilienpreise vor allem in Städten nur eine Richtung: nach oben. Die Corona-Epidemie bedeutet eine Zäsur. Besichtigungen sind kaum mehr möglich. Eine Rezession steht bevor. Was bedeutet das für die Preise? Im Podcast "Die Stunde Null" geben Immobilienexperten Auskunft.

Jahrelang kennt der deutsche Immobilienmarkt vor allem in den Städten nur eine Richtung: nach oben. In Zeiten von Corona sind plötzlich aber Besichtigungen kaum mehr möglich. Außerdem steht eine Rezession bevor. Was bedeutet das für die Preise? Sollte man jetzt noch kaufen?

In einer neuen Folge des Podcasts "Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise" spricht Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar gleich mit zwei Experten, einmal mit Michael Voigtländer, einem der bekanntesten Immobilienexperten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Und mit Peter Hettenbach, der mit einem Institut in Schwetzingen eine Software hat, die Preise für Vermieter und Mieter auf die Straße genau erfassen kann.

Für die Hörerinnen und Hörer des Podcast gibt es in Kooperation mit dem Hettenbach-Institut und dem Magazin "Capital" diesmal einen ganz besonderen Service: Sie können die Immobilie schätzen lassen, online, individuell und kostenlos.

Klicken Sie einfach auf www.capital.de/wohnmarktanalyse

Der Corona-Schock hat Deutschland und die ganze Welt in eine tiefe Krise gestürzt. Aber was macht diese Krise so besonders? Wie verändert sie unser Leben? Und welche Auswege gibt es? Der Podcast " Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise " stellt diese Fragen den Menschen, die durch die Krise steuern: Unternehmern, Wissenschaftlern, Managern, Philosophen und Ökonomen.

