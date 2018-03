Panorama

Wirklich, vom Eise befreit?: Das Aprilwetter hat ein offenes Ende

Auch die Woche vor Ostern bleibt wechselhaft, selbst wenn mancherorts die Temperaturen in den zweistelligen Bereich klettern können. Für den Osterspaziergang sollte man frühlingshafte Vorstellungen loslassen und sich wetterfest kleiden.

Jetzt ist sie da. Die Sommerzeit. Und irgendwie lassen die viele schönen Assoziationen an die warme Jahreszeit die Grundstimmung ja schon mal ansteigen. Zumal auch der Blick auf den sonntäglichen Vormittag - mal abgesehen vom Norden und Nordwesten - ganz gut ausschaut. Dazu kraxeln die Temperaturen verbreitet in die Zweistelligkeit. So soll der Frühling sein und so sollte er auch bleiben. Allerdings ist es wie bei einem guten Spielfilm. Die Story enthält Höhen und Tiefen. Die neue Wetterwoche bringt uns nämlich einen ordentlichen Dämpfer und somit einen Vorgeschmack auf den Monat der Unbeständigkeit schlechthin: den April.

Doch es gibt auch Lichtblicke, die uns die Wetterkarten in der Karwoche zeigen. Beispielsweise den Freitag, an dem sich häufiger mal die Sonne durchsetzen könnte. Und überhaupt: was macht eigentlich der meteorologische Ostertrend? Die Wettercomputer gleichen sich in ihren Berechnungen zwar allmählich an und die ganz extrem kalten und die ganz extrem warmen Varianten sind derzeit aus der Verlosung der Großrechner raus. Aber weiterhin ist nicht klar, wie welcher Tag wo wird. Fakt ist nach jetzigem Stand: es wird sehr wechselhaft und für die meisten von uns dürfte es dabei 8 bis 12 Grad geben. Richtung Oberrhein und Alpen sind am Karsamstag und Ostermontag bis zu 15 Grad möglich. Am kältesten bleiben nach jetzigem Stand der äußerste Norden und Nordosten mit 4 bis 8 Grad.

Bis dahin wird es dann auch in vielen Reisezielen am Mittelmeer allmählich ruhiger. Vor allem die Ostertage selbst dürften am zentralen und östlichen Mittelmeer fast schon frühsommerlich mit viel Sonne und 20 bis 25 Grad verlaufen. Weniger Glück haben die Reisenden ans westliche Mittelmeer. Dort sind die Schauer und Gewitter länger aktiv und es werden maximal 15 bis 20 Grad. Damit nun der Blick auf ein paar Details für unser Wetter.

Montag

Häufig ziehen Schauer durch und es werden nur noch zwischen 4 Grad an der See und maximal 12 Grad am südlichen Oberrhein. Und damit sind auch wieder Schneeflocken mit dabei. Im Mittelgebirgsraum oberhalb von etwa 500 Metern. Im Süden liegt die Schneefallgrenze bei rund 800 Metern.

Dienstag

Im Westen zieht ein breites Wolkenband mit Regen auf und breitet sich immer weiter ostwärts aus, so dass es bis zum Abend von West nach Ost überall mal nass geworden ist. Dazu erreichen die Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad und dementsprechend fällt im höheren Bergland auch wieder Schnee. Und selbst im Norden und Nordwesten sind mit dem nächsten Schwall kühlerer Luft Schneeregenschauer bis runter ins Flachland nicht auszuschließen. Zudem weht ein teilweise stürmischer Wind. Besonders in der Südwesthälfte.

Mittwoch und Donnerstag

Eine Luftmassengrenze liegt quer über Deutschland. Die Trennlinie dürfte etwa vom Ems-/Münsterland bis herüber nach Brandenburg verlaufen. Nördlich davon nasskalt mit Schneeregen oder auch Schnee bei 1 bis 5 Grad. Südlich davon ist es zwar oft nass, aber eher mild mit 6 bis 12 Grad.

Freitag

Vorübergehend wird es recht freundlich, an den Alpen sogar föhnig. Die Temperaturen: ebenfalls sehr brauchbar, weil recht mild mit 10 bis 15 Grad. Einzig an der See kühlere Werte um 7 Grad.

Das Wochenende

Die Computermodelle gehen immer weiter auseinander und die Prognosen sind dementsprechend sehr unsicher. Ein starkes Frühlingshoch ist aber bei den Berechnungen leider nirgends mit dabei. Die größte Wahrscheinlichkeit liegt derzeit - wie eingangs bereits geschildert - bei wechselhaftem und eher unterkühltem Aprilwetter. Und das passt ja irgendwie auch, denn der Sonntag ist nicht nur der Ostersonntag, sondern auch der 01. April.

Quelle: n-tv.de