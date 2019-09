Ungewöhnliches Naturschauspiel vor der Küste der spanischen Ferieninsel Mallorca: In der Bucht von Palma jagen inmitten einer Unwetterfront gleich zwei Wasserhosen übers Meer. Kurz darauf erreichen heftige Böen mit Starkregen die Insel.

Der Spätsommer beginnt auf Mallorca mit düsteren Vorzeichen: Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres auf der Insel sind heftige Unwetter über die Mittelmeerinsel hinweggezogen. In der Bucht von Palma bildeten sich dabei am Dienstagabend auch zwei Tornados, wie Handy-Aufnahmen besorgter Anwohner zeigen. Die mehrere Hundert Meter hohen Wasserhosen waren dabei auch vom Ufer der Inselhauptstadt Palma de Mallorca aus zu sehen.

Das ungewöhnliche Wetterphänomen blieb zunächst ohne Folgen: Von den Uferpromenaden und Küstenstraßen aus beobachteten Augenzeugen, wie die schlanken Luftwirbel mit dem heraufziehenden Sturm Richtung Norden zogen, um sich schließlich hinter dem Touristenort Magaluf aufzulösen.

Erster Schultag fällt aus

Der spektakuläre Doppel-Tornado war jedoch nur ein Vorbote: Mit der Unwetterfront erreichten die Ausläufer eines Sturmtiefs die größte Insel der Balearen. Starkwind-Böen tobten in der Region die ganze hindurch. Ergiebiger Regen ließ an mehreren Stellen Bäche und Wasserläufe über die Ufer treten. Lokale Medien berichteten von umgestürzten Bäumen, beschädigten Booten und Verspätungen am Flughafen. Vereinzelt kam es auch zu Hagel, wie zum Beispiel im Ort Cala Millor im Osten Mallorcas.

Berichte über Verletzte liegen nicht vor. Der spanische Wetterdienst hatte zuvor eindringlich vor dem heraufziehenden Unwetter gewarnt. In einzelnen Gemeinden wurde daraufhin der für den heutigen Mittwoch geplante Schulbeginn um einen Tag verschoben. Einzelne Straßenverbindungen wurden aufgrund von Überschwemmungen gesperrt.