Im Keller eines Krankenhauses im niedersächsischen Leer bricht ein Feuer aus. Dutzende Patienten müssen vorübergehend verlegt werden, weil sich Rauch in der Klinik ausbreitet. Ursache des Brandes könnte ein technischer Defekt sein.

Ein Feuer in einem Krankenhaus in Leer hat in der Nacht die zwischenzeitliche Verlegung von insgesamt 39 Patienten erfordert. Das Feuer sei in einem Technikraum im Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Die Patienten seien auf andere Teile des Krankenhauses sowie ein benachbartes Altenheim verteilt worden. Verletzt worden sei niemand. Notwendig geworden sei die Evakuierung, weil viele Teile des Gebäudes verraucht waren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Morgen seien die Patienten in ihre Zimmer zurückgebracht worden, der Krankenhausbetrieb laufe wieder weitgehend normal, sagte eine Polizeisprecherin.

Ursache des Feuers könnte ein technischer Defekt sein. Als Ursprungsort des Brandes hätten die Rettungskräfte schnell einen Technikraum im Auge gehabt, sagte die Sprecherin. Der Einsatz sei "hervorragend, schnell und problemlos" gelaufen. Schließlich habe die Feuerwehr das Krankenhaus durchgelüftet.