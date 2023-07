Bei Schlagermove in Hamburg Frau bleibt kopfüber in Umzugs-Truck stecken

Bei großer Hitze ziehen durch die Hansestadt Party-Trucks und Schlagerfans in bunten Outfits. Der Umzug verläuft laut Polizei friedlich, jedoch kommt es in einem der doppelstöckigen Wagen zu einem Unfall, als sich eine Frau den Weg vom oberen Deck ins untere bahnen möchte. Die Feuerwehr muss anrücken.

Bei Sonnenschein und Hitze startete am Vortag in Hamburg der 25. Schlagermove. Nach Angaben der Polizei verlief die Tour am Nachmittag friedlich. Allerdings ist es in einem der doppelstöckigen Party-Trucks zu einem Unfall gekommen. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, ist eine Frau offenbar die Treppe zum oberen Deck hinuntergestürzt. Dabei habe sie sich den Oberschenkel verklemmt, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr gegenüber dem Blatt sagte. Dadurch steckte die Frau fest und hing kopfüber von der Treppe.

Kurz nach 16 Uhr wurde dem Bericht zufolge dann die Feuerwehr gerufen. Allerdings stellte sich demnach die Rettung als schwierig dar, da die Frau "richtig eingeklemmt" war, heißt es. Gegen 17 Uhr sei sie aus ihrer misslichen Lage befreit worden, da sei sie bereits fast eine Stunde kopfüber in dem Truck gehangen. Sie wurde laut "Bild-Zeitung" anschließend von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Party-Gäste seien über Drehleitern von der Feuerwehr von dem Oberdeck des Wagens geholt worden.

Bei hohen Temperaturen startete der diesjährige Schlagermove am Heiligengeistfeld, die Route führte entlang des Hafens bis zur Reeperbahn. Angemeldet waren 48 Trucks. Als Stargast für den Abend wurde Michael Holm angekündigt.

Die Kultveranstaltung gibt es seit 1997. Bei der 24. Ausgabe des Schlagermoves im Sommer 2022 kamen rund 400.000 Besucherinnen und Besucher. Davor waren die Moves 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Ziel des Moves ist den Veranstaltern zufolge vor allem, das Kulturgut Schlager durch eine kostenlose und allen zugängliche Musik- und Tanzveranstaltung am Leben zu erhalten.