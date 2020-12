Das Weihnachtsfest fühlt sich in diesem Jahr in fast allen Familien anders an als sonst. Landauf und landab vermeiden viele die traditionellen Besuche. Mit liebgewonnenen Traditionen muss gebrochen werden. An vielen Tischen wird mehr Platz sein als in den vergangenen Jahren. Da fällt es oft schwer, zuversichtlich und hoffnungsvoll zu bleiben.

Wir von ntv wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dennoch ein besinnliches Fest und ein paar erholsame Tage. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Liebsten und für sich selbst. Spenden Sie Vertrauen und bleiben Sie zuversichtlich. Vor allem aber, bleiben oder werden Sie gesund.

Wir werden Sie wie in den vergangenen Monaten auch weiterhin mit den aktuellsten Nachrichten versorgen. Natürlich auch in den kommenden Stunden und Tagen. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Team von ntv.