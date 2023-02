Mitarbeiter am Pranger

Vor eineinhalb Jahren gab es bereits einen ähnlichen Fall in der Gegend.

Der landwirtschaftliche Betrieb sei nie tierschutzrechtlich aufgefallen, heißt es von den Behörden. Dann entdeckt der Inhaber laut eigenen Angaben massenweise tote Ferkel in seinem Unternehmen nahe Osnabrück. Die Schuld dafür gibt er einem seiner Mitarbeiter.

In einer Schweinehaltung im niedersächsischen Landkreis Osnabrück sind etwa 600 Tiere ums Leben gekommen. Die Schweine seien nach ersten Erkenntnissen über mehrere Wochen nicht richtig versorgt worden und "mutmaßlich verhungert", teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung in Osnabrück mit. Amtstierärzte entdeckten die Tiere demnach, nachdem der Inhaber des Betriebs über einen Tierarzt die Aufsichtsbehörden über das Geschehen informiert hatte.

Nach Angaben des Landkreises soll ein Mitarbeiter des Betriebs die ihm übertragene Versorgung der Schweine über einen längeren Zeitraum nicht ordnungsgemäß erledigt haben, wobei er das verheimlichte. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts übernahm demnach der Veterinärdienst des Landkreises gemeinsam mit Spezialisten der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Betroffen war nach Angaben des Sprechers des Landkreises ausschließlich die Ferkelaufzucht. Die in anderen Bereichen der Anlage untergebrachten Tiere wurden demnach versorgt und überlebten.

Bei dem Betrieb handelte es sich um eine nicht näher genannte Schweinehaltung im südlichen Landkreis Osnabrück. Der Betrieb sei zuvor nie tierschutzrechtlich aufgefallen, hieß es. Weitere Angaben wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Vor etwa eineinhalb Jahren war ebenfalls im südlichen Landkreis Osnabrück ein ähnlicher Fall entdeckt worden. Ein Landwirt hatte in einem Stall in Hilter rund 260 Schweine verhungern lassen. Der unter Depressionen leidende Mann wurde dafür vom Amtsgericht Bad Iburg wegen Tierquälerei zu 9100 Euro Geldstrafe verurteilt. Erst in der vergangene Woche wies das Landgericht Osnabrück die Berufung des Landwirts ab und bestätigte das Urteil.