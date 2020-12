Impfungen gegen das Coronavirus scheinen in Deutschland noch in diesem Jahr möglich. Gesundheitsminister Spahn rechnet mit einer Zulassung noch vor Weihnachten. Laut einem Medienbericht könnte es bereits am 23. Dezember so weit sein. Drei Tage später könnte dann mit den Impfungen begonnen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn peilt noch vor Weihnachten eine Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer an. Ziel sei, eine europäische Impfstoff-Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen und dann in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen zu können, sagte der CDU-Politiker am in Berlin. Er verteidigte es, keine Notfallzulassung für Impfstoffe vorzusehen, sondern ein reguläres Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will die EMA den Impfstoff offenbar am 23. Dezember zulassen. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungs- und EU-Kommissionskreise. Für den Impfstart in Deutschland sei der 26. Dezember im Gespräch.

Nach dem Start der Corona-Impfungen in Großbritannien, Kanada und den USA wurden auch in Deutschland die Forderungen lauter, das Präparat von Biontech und Pfizer auch hierzulande rasch zuzulassen. Spahn sprach sich jedoch mehrfach gegen eine Notzulassung aus. Ein ordentliches Verfahren sei "wichtig für Vertrauen und Verlässlichkeit", sagte er am Montagabend im ZDF. "Wir müssen diese Daten gründlich prüfen, aber auch schnellstmöglich."