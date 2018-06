Panorama

Täter stellt sich selbst: Jugendliche in NRW niedergestochen

Ein Park mitten in der Innenstadt von Viersen in Nordrhein-Westfalen. Eine Frau wird mit einem Messer verletzt - so schwer, dass sie den Angriff nicht überlebt. Nach einer Großfahndung meldet der Mann sich selbst bei der Polizei.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Frau in Viersen am Niederrhein hat die Polizei einen möglichen Täter im Visier. Ein 25-Jähriger hat sich am frühen Abend auf der Polizeiwache in Viersen gestellt, teilte die Polizei mit. Der aus der Türkei stammende Mann war vorher bei einer Polizeikontrolle geflohen. Er ist polizeilich bekannt. Die Ermittler prüfen, inwiefern er etwas mit dem Angriff zu tun hat.

Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 15-jährige Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft. Die Identität der Toten war bisher unklar, da sie keinen Ausweis dabeihatte.

Die Jugendliche wurde Montagmittag im Casinogarten in der Viersener Innenstadt mit einem Messer verletzt. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Täter flüchtete. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Nachmittag nach ihm. Eine Mordkommission wurde gebildet. Die Ermittlungen laufen noch auf Hochtouren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

"Hilfe, Hilfe, Hilfe"

Ein Zeuge - laut der "Bild"-Zeitung ein Obdachloser - hatte den Notruf gewählt. Der Mann sagte n-tv, er habe auf einmal gesehen, wie sie um die Ecke gelaufen kam, sie habe "Hilfe, Hilfe, Hilfe" geschrien. "Und dann sind wir auch sofort hingelaufen, wir haben gar nicht überlegt", so der Augenzeuge. Die Frau sei blutüberströmt gewesen. Er habe versucht, "die Wunden ein bisschen abzudrücken". Dann habe er Polizei und Feuerwehr gerufen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", teilte er mit. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen."

Quelle: n-tv.de