Der Besuch zweier Ukrainerinnen auf einem Jahrmarkt im tschechischen Pilsen nimmt ein erschreckendes Ende: Zunächst erfragt ein 48-Jähriger die Nationalität der beiden Frauen. Dann schlagen er und zwei weitere Männer auf sie ein - vor den Augen ihrer Kinder.

In Tschechien hat ein brutaler Angriff auf zwei Ukrainerinnen am Rande eines Jahrmarkts für Empörung gesorgt. Knapp zwei Wochen nach der Tat schickte ein Gericht in Pilsen nun einen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei mit. Dem 48-Jährigen werde Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen. Nach zwei mutmaßlichen Komplizen werde weiter gefahndet.

Nach Medienberichten hatten die beiden Ukrainerinnen mit ihren Kindern einen Jahrmarkt in Plasy, rund 20 Kilometer nördlich von Pilsen, besucht. Als sie am Straßenrand saßen, soll ein Mann aus seinem Auto gestiegen sein und gefragt haben, ob sie aus der Ukraine stammten. Dann sollen er und zwei weitere Männer auf die Frauen eingeschlagen haben. Eine von ihnen erlitt einen Kiefer- und Nasenbruch.

Die tschechische Menschenrechtsbeauftragte Klara Simackova-Laurencikova erklärte es für "absolut inakzeptabel", dass jemand nur aufgrund seiner Nationalität attackiert werde. "Ich wünsche den Frauen eine baldige Genesung und ihren Kindern, die den Angriff mitansehen mussten, viel Kraft", schrieb sie im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Die Polizei werde weder Hassrede noch Hasstaten tolerieren, betonte Innenminister Vit Rakusan.

Tschechien hat seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als einer halben Million Ukrainern vorübergehenden Schutz gewährt. Davon halten sich nach Angaben des Innenministeriums in Prag noch rund 325.000 Flüchtlinge in dem EU-Mitgliedstaat auf. Zuletzt hatte das Land rund 10,5 Millionen Einwohner.