Schüsse mitten in Berlin? Maskierte Täter fliehen nach Überfall

Erneuter Überfall mitten in Berlin: Nur eine Woche nach einem Angriff auf eine Bank in Neukölln haben es maskierte Täter nun auf einen Geldtransporter in Wilmersdorf abgesehen. Offenbar fallen auch Schüsse. Ein Mensch wird verletzt, die drei unbekannten Täter sind auf der Flucht.

In Berlin hat es einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben. Die Tat fand im Stadtteil Wilmersdorf mit, wie die Polizei, die mit einem Großaufgebot und schwer bewaffneten Beamten vor Ort ist, mitteilte. Nach Feuerwehrangaben brannte der Transporter, das Feuer musste gelöscht werden.

Vor Ort sei mindestens ein Mensch verletzt worden, der in ein Krankenhaus gekommen sei. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete, es seien Schüsse gefallen. Die Polizei hat das bisher nicht bestätigt. Drei maskierte Täter seien auf der Flucht, hieß es beim RBB weiter.

Mitte Juni war es an fast identischer Stelle bereits zu einem Überfall auf einen Transporter gekommen. Wie die "B.Z." und die "Bild" berichteten, sollen die Täter dabei eine halbe Million Euro erbeutet haben.

In der vergangenen Woche hatte es derweil einen versuchten Raubüberfall in Neukölln gegeben. Vier Menschen stürmten eine Bankfiliale, versprühten Reizgas und verletzten zwölf Menschen, flohen jedoch ohne Beute. Die Ermittlungen laufen noch.