Die Gesundheitsbehörden verzeichnen für Deutschland einen Zuwachs von 31.051 neuen Infektionen - so vielen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Hälfte der Bundesländer erreicht einen Höchstwert an neuen Fällen. Und die Zahl der Todesfälle bleibt konstant hoch.

Die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 30.000 überschritten. Wie aus den von ntv.de ausgewerteten Angaben der Landesbehörden hervorgeht, kamen diesen Donnerstag 31.051 neue Fälle hinzu - das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchststand war mit 27.699 - also mit 3352 weniger Fällen - am 11. Dezember gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller bisher gemeldeten Infektionen liegt bei 1.427.414.

Die Hälfte der Bundesländer verzeichnete einen bisherigen Tageshöchstwert an neu gemeldeten Fällen. Das sind Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Zehn der 16 Länder meldeten vierstellige Zuwächse. Absolut die meisten neuen Fälle meldet Nordrhein-Westfalen mit 6002, gefolgt von Bayern (5222) und Baden-Württemberg (4233). Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet verzeichnet erneut Sachsen mit 80,2 neuen Fällen je 100.000 Einwohner die meisten neuen Infektionen. Dahinter folgten Thüringen (60,0) und Brandenburg (48,3).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg zuletzt um 743 auf 24.615. Dies ist der dritte Tag in Folge mit mehr als 700 neu gemeldeten Todesfällen. Der bislang höchste Stand war mit 777 am Dienstag erreicht worden, am gestrigen Mittwoch wurden 766 neue Todesfälle gemeldet. Als aktuell infiziert gelten rund 353.700 Personen.

Die Ansteckungsrate (R-Wert) wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 0,82 angegeben (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass im Durchschnitt 100 Infizierte 82 weitere Menschen mit Sars-CoV-2 anstecken. Der 7-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 0,97 (Vortag: 0,98). Laut Divi-Register werden in Deutschland derzeit 4856 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 2774 davon werden beatmet. Rund 4650 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

Hinweis: Die Zahlen des RKI weichen in der Regel leicht von jenen Falldaten ab, die ntv.de täglich am Abend meldet. Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, wie sie von den Ministerien und Behörden vor Ort veröffentlicht werden. Das RKI hingegen ist an die gesetzlich vorgeschriebenen Meldewege gebunden, was zu einem zeitlichen Verzug führen kann.

Zudem bilden die jeweiligen Tageswerte unterschiedliche Erfassungszeiträume ab: Die ntv-Auswertung sammelt die jeweils bis zum Abend veröffentlichten Länderangaben und errechnet daraus einen täglichen Stand der gemeldeten Fallzahlen, der in der Regel ab 20.00 Uhr veröffentlicht wird. Das Erfassungssystem des RKI dagegen berücksichtigt eingehende Meldungen bis Mitternacht, wobei der aktuelle Datenstand dann am nachfolgenden Morgen bekannt gegeben wird.