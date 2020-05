Der ursprüngliche Plan, verpflichtende Reisegutscheine für einen wegen Corona ausgefallenen Urlaub einzuführen, stößt in der EU-Kommission auf Widerstand. Wer seine Reise nicht antreten kann, bekommt nun sein Geld zurück. Politiker appellieren aber trotzdem an Kunden, sich für einen Gutschein zu entscheiden.

Wer wegen der Corona-Krise eine Pauschalreise nicht antreten kann, kann sein Geld zurückverlangen. Eine zuerst von der Bundesregierung geplante Gutschein-Lösung soll es nur noch als freiwillige Möglichkeit für Verbraucher geben. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD appellierte gleichwohl an Betroffene, einen Gutschein zu akzeptieren: "Wer sich für einen Gutschein entscheidet, leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu, die Vielfalt der Angebote und Dienstleistungen im Reisesektor zu erhalten."

Die ursprünglichen Berliner Pläne waren am Widerstand der Brüsseler EU-Kommission gescheitert, weil europäisches Reiserecht für derartige Fälle einen Anspruch auf Erstattung vorsieht. Mit einer verpflichtenden Gutschein-Lösung wollte die Regierung Reiseveranstalter und Reisebüros vor Insolvenzen schützen.

Bei vor dem 8. März 2020 gebuchten Pauschalreisen, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfanden, können Reiseveranstalter Kunden statt der Erstattung Gutscheine für spätere Reisen anbieten.

Die Gutscheine sind laut Bundesregierung über die bisherige Versicherung abgesichert

Falls nötig sind sie durch eine staatliche Garantie komplett abgesichert.

Die Staatsgarantie greift auch dann, wenn ein Anbieter pleite geht.

Wird ein Gutschein nicht bis Ende 2021 eingelöst, werde das Geld ausgezahlt.

Reisende können das Angebot aber auch ablehnen und auf der sofortigen Auszahlung des Geldes bestehen.

Das Bundesjustizministerium will die Details nun in einem Gesetzentwurf formulieren. Darüber hinaus wolle die Regierung der Reisebranche ermöglichen, bestehende Hilfsprogramme zu nutzen, kündigte Lambrecht an.