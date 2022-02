Skifahrerin überlebt Lawine in Tirol

20-Jährige komplett verschüttet Skifahrerin überlebt Lawine in Tirol

Die österreichischen Behörden warnten vor einer weiterhin erheblichen Lawinengefahr in Tirol.

Eine 20-jährige Skifahrerin hat Glück im Unglück: Als sie zusammen mit zwei weiteren Skifahrern in Tirol unterwegs ist, wird sie von einer Lawine verschüttet und verliert das Bewusstsein - doch sie überlebt. Die drei Deutschen haben die Lawine wohl selbst ausgelöst.

Eine deutsche Skifahrerin hat einen Lawinenabgang in Tirol überlebt. Die 20-Jährige sei von der Lawine im Bezirk Innsbruck-Land komplett verschüttet und rund 15 Minuten später lebend geborgen worden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Die junge Frau sei zunächst zwar bewusstlos gewesen, habe aber alle Vitalfunktionen aufgewiesen.

Die 20-Jährige, die mit zwei weiteren deutschen Skifahrern unterwegs war, habe die Lawine vermutlich selbst ausgelöst. Sie wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Hall geflogen. Die drei Skifahrer waren den Angaben zufolge mit Lawinenverschüttetensuchgerät, Sonde und Schaufel ausgerüstet.

Die österreichischen Behörden warnten am Donnerstag vor einer weiterhin erheblichen Lawinengefahr in Tirol. Zwar habe sich das Wetter beruhigt und die Gefahr für Schneebretter sei gesunken, berichtete APA. Der Lawinenwarndienst habe für Freitag aber immer noch Warnstufe 3 von 5 ausgegeben. Seit Anfang der Woche waren demnach in Tirol verbreitet 50 Zentimeter bis 1,20 Meter Schnee gefallen, örtlich sogar bis zu zwei Meter.