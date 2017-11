Panorama

Großartiger Rekrutierungsversuch: So verrückt sind die Cops in Neuseeland

Streife fahren, Verdächtige kontrollieren, auf Demos Leute verhauen: Wer sich so die Arbeit bei der Polizei vorstellt, ist auf dem Holzweg. Zumindest in Neuseeland gibt es anderes zu tun, wie ein amüsantes Rekrutierungs-Video weismachen will.

Um mehr Menschen für einen Berufsweg bei der Polizei zu begeistern, haben sich neuseeländische Cops etwas Lustiges einfallen lassen. "Wir möchten, dass Neuseeland das sicherste Land der Welt ist. Aber das können wir nicht ohne deine Hilfe schaffen", erklärt eine Polizistin zu Beginn des Clips – um Sekunden später mit einer Rolle vorwärts in eine Lagerhalle zu springen.

Knapp drei Minuten dauert das Rekrutierungsvideo, in dem Cops vor allem eines tun: Laufen, laufen, laufen. In voller Montur sprinten die Polizisten durch das beschauliche Neuseeland, um sich immer wieder von Rentnern, kaputten Autos und anderen lustigen Zeitgenossen aufhalten zu lassen. Dabei ist der Clip natürlich kein Fitness-Tutorial, sondern ein Aufruf an möglichen Nachwuchs. Auf der Suche nach jungen Kollegen joggen die Cops der New Zealand Police Gangstern und haarigen Taschendieben hinterher.

Die Polizei selbst beschreibt das Video als ihr "bislang amüsantestes Rekrutierungsvideo". Über 70 Polizisten nahmen den Angaben zufolge an dem Dreh teil. Mit Stunts, Helikoptern und jeder Menge Action sollen Neuseeländer dazu animiert werden, eine Karriere bei der Exekutive anzustreben. Auf der Website "Newcops.co.nz" verspricht die Polizei ein Startgehalt von 55.000 Neuseeland-Dollar. Die Arbeit für die umgerechnet 32.000 Euro sei herausfordernd und spannend zugleich. "Sie werden Ihre Aufgaben in einer Vielzahl von Umgebungen erfüllen, vom Büro bis zum Beat, was bedeutet, dass kein Tag wie der andere ist", heißt es weiter. "Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass man nicht jede Minute damit verbringt, Täter zu verfolgen."

Mit dem Video traf die Polizei voll ins Schwarze: Über 4,4 Millionen Menschen sahen sich den Clip bislang auf der offiziellen Facebook-Seite an. "Ich ziehe jetzt nach Neuseeland, um Polizist zu werden", kommentiert ein Nutzer begeistert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die neuseeländische Polizei mit einem Clip einen viralen Hit gelandet. In dem Video ist zu sehen, wie die Beamten mit einem Streifenwagen in eine Tiefgarage fahren und anschließend zum Song "My Boo" der Ghost Town DJs tanzen.

