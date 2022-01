Autobahn 45 in Hessen Zwei Menschen sterben bei Brand an Autobahn-Raststätte

Bei einem Feuer an der Rastanlage Langen-Bergheim Ost an der Autobahn 45 in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vor dem Brand am Montagmittag soll es eine kleine Explosion gegeben haben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach sagte. Zwei Fahrzeuge seien betroffen gewesen. Einer der Toten sei in einem Fahrzeug gefunden worden, ein anderer habe außerhalb gelegen.

Bisher ist völlig unklar, wie es zu dem Brand kam. An der Raststätte bei Hammersbach gibt es auch eine Tankstelle. Erste Erkenntnisse weisen dem Sprecher zufolge aber darauf hin, dass das Feuer von einem Fahrzeug ausging. Die Identität der Toten ist noch offen.