42 Menschen sterben bei Luftangriff in Libyen

Seit Jahren herrscht in Libyen Chaos: Eine Gegenregierung will die international anerkannte - aber geschwächte - Regierung in Tripolis stürzen. Nun sterben bei einem Luftangriff mindestens 42 Menschen. Viele weitere werden verletzt.

Bei einem Luftangriff im Süden Libyens sind nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters mindestens 42 Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere Menschen seien bei dem Angriff am Sonntagabend verletzt worden, sagte der Vertreter der Stadt Morsuk. Die international anerkannte Regierung in Tripolis machte Milizen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar für den Angriff verantwortlich.

Nach Angaben des Behördenvertreters waren unter den Verletzten mehrere Schwerverletzte. Die Regierung in Tripolis sprach auf ihrer Facebook-Seite von "Dutzenden Toten und Verletzten unter den Zivilisten".

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die international anerkannte Regierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens. Im April startete er eine Militäroffensive auf Tripolis.