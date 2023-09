Die fünf Kinder des italienischen Medienmagnaten Berlusconi zweifeln die Verfügungen ihres verstorbenen Vaters nicht an. Sein Erbe wird auf 6,4 Milliarden Euro geschätzt, die ohne Zeitverzug aufgeteilt werden können. Auch das Geschäftsimperium bleibt nicht ohne Führung.

Die fünf Kinder des verstorbenen Medien-Unternehmers und Politikers Silvio Berlusconi haben das Testament ihres Vaters angenommen und wollen damit einen reibungslosen Übergang seines Geschäftsimperiums gewährleisten. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora und Luigi Berlusconi verzichteten damit nach eigenen Angaben auf die Möglichkeit der Erb-Annahme über ein Inventar-Verfahren. Das hätte die Erblassung in die Länge gezogen, weil Verbindlichkeiten und Vermögenswerte hätten überprüft werden müssen.

Die Kinder werden alleinige Eigentümer der Familienholding Fininvest. Sie hätten sich zu einer fünfjährigen Sperrfrist verpflichtet, in der ihre Anteile unverändert blieben, sagten Insider. Der im Juni verstorbene Berlusconi hatte in seinem Testament seinen ältesten Kindern, Marina und Pier Silvio, die Mehrheit an Fininvest übertragen. Fininvest verfügte Ende 2022 über Vermögenswerte im Volumen von 4,5 Milliarden Euro. Marina und Pier Silvio halten Insidern zufolge 52 Prozent an dem Unternehmen, die drei anderen Kinder den Rest.

Marina und Pier Silvio stehen seit Jahrzehnten an der Spitze der Medien- und Fernsehunternehmen Mondadori und MFE (Media For Europe), ehemals Mediaset. Die Familienholding besitzt unter anderem auch 30 Prozent am italienischen Vermögensverwalter Banca Mediolanum, der aktuell mit 1,8 Milliarden Euro bewertet ist.

100 Millionen für die letzte Lebensgefährtin

Berlusconis Vermögen wurde zuletzt auf 6,4 Milliarden Euro geschätzt. Neben dem Firmenimperium gehören dazu auch Villen, Jachten, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Am 12. Juni war Berlusconi im Alter von 86 Jahren gestorben.

Italienischen Medienberichten zufolge soll zudem auch die letzte Lebensgefährtin des 86-Jährigen bedacht werden. Die 63 Jahre jüngere Marta Fascina wurde von Berlusconi zwar als "meine Ehefrau" bezeichnet. Rechtsgültig verheiratet war das Paar jedoch nicht. Sie erbt demnach 100 Millionen Euro.