Bis jetzt gehen die Behörden von 600 Toten in Israel aus. Hinzu kommen rund 2000 Verletzte. Die Kämpfe dauern an - auch, um die derzeit noch mehr als 100 von der Hamas festgehaltenen Israelis zu befreien.

Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen sind nach neuesten offiziellen Angaben mehr als 600 Menschen in Israel getötet worden. Das gab ein Regierungssprecher bekannt. 2048 weitere Menschen wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums in Israel verletzt. Mehrere von ihnen seien in kritischem Zustand, hieß es. Zudem gab die israelische Regierung an, dass die Hamas derzeit noch mehr als 100 Menschen als Gefangene hält.

Auf palästinensischer Seite starben nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 370 Menschen, darunter 20 Kinder, bei israelischen Gegenangriffen im Gazastreifen. Rund 2200 Menschen seien verletzt worden.

Die islamistische Hamas hatte am Samstag von Gaza aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation feuerte mehr als 3000 Raketen auf Israel ab. Gleichzeitig drangen am Samstagmorgen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor.

Israel kündigte am Sonntag eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an. In der Nacht auf Sonntag hatten israelische Luftangriffe Wohnblocks, Tunnel, eine Moschee und Häuser von Hamas-Funktionären im Gazastreifen geflogen. Die Kämpfe dauerten am Sonntag an.