Nach US-Votum zu Jerusalem: Hamas ruft zu neuer Intifada auf

International löst die Entscheidung der USA, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, massive Kritik aus. Nun ruft die radikalislamische Organisation Hamas zu einem neuen Palästinenser-Aufstand auf.

Die radikalislamische Hamas ruft zu einer neuen Intifada auf. Diese solle ins Herz des "zionistischen Feindes" getragen werden, sagte Hamas-Anführer Ismail Hanijeh in einer Rede im Gaza-Streifen. Hintergrund ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Intifada lässt sich frei mit Erhebung übersetzen. In der Vergangenheit hatte es bereits zwei Intifadas gegeben - 1987 und 2000. Bei letzterer starben in den folgenden vier Jahren mehr als 3000 Palästinenser und 1000 Israelis.

Aus Protest gegen die Entscheidung Trumps haben die Palästinenser am Morgen einen Generalstreik begonnen. Im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem blieben öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Schulen und Banken geschlossen.

Bereits am Vorabend war es im Gazastreifen sowie in verschiedenen Städten des Westjordanlands zu ersten Protesten gekommen. In Gaza verbrannten Demonstranten Bilder von Trump, US-Flaggen sowie Autoreifen.

In einem Alleingang hatten die USA Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt und den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Die Weltgemeinschaft reagierte zutiefst besorgt - auch aus Sorge, dass neue Gewalt ausbrechen könnte. Israel feiert die Entscheidung. Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "historischen Tag".

Die Mauer der Jerusalemer Altstadt wurde am Mittwochabend in den Farben der Flaggen Israels und der USA angestrahlt. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Israel hatte 1967 während des Sechs-Tage-Krieges den arabischen Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Die Palästinenser sehen in Ost-Jerusalem die künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates.

