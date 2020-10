In Litauen zeichnet sich ein Machtwechsel ab

Wahlbeteiligung sinkt In Litauen zeichnet sich ein Machtwechsel ab

Während die Corona-Zahlen stark steigen, wählt Litauen ein neues Parlament. Nach knappen Zwischenergebnissen zeichnet sich nun ein Sieg der Opposition ab.

In Litauen zeichnet sich nach der ersten Runde der Parlamentswahlen ein Machtwechsel ab. Nach Auszählung von rund 85 Prozent der Stimmen liegt die Oppositionspartei "Vaterlandsunion" mit 23,2 Prozent an der Spitze. Die Regierungspartei "Bund der Bauern und Grünen" (LVZS) kommt auf 18,3 Prozent. "Es scheint, dass wir nach der Auszählung aller Stimmen die Nummer zwei sein werden", sagte Ramunas Karbauskis, Parteichef der LVZS.

Nach dem Wahlsystem Litauens wurde am Sonntag von der Bevölkerung die Hälfte des 141-köpfigen Parlaments nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt. Die verbleibenden Sitze des Parlaments ("Seimas") werden am 25. Oktober per Direktmandat vergeben.

Über mögliche Koalitionen wollten die Parteien erst nach der Wahl sprechen, die während einer Phase mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen stattfand. Im Mittelpunkt des von der Pandemie überschatteten Wahlkampfs standen wirtschafts- und sozialpolitische Themen.

Litauen geriet zuletzt auch durch die Krise im Nachbarland Belarus ins internationale Rampenlicht. Nach der als grob gefälscht kritisierten Präsidentenwahl nahm es von dort viele Oppositionelle auf, auch Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.