Am Morgen verkündet Israel, einen für die Terrorattacken der Hamas Verantwortlichen getötet zu haben. Nur Stunden später berichtet das Militär von einem zweiten solchen Erfolg.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren mutmaßlich Verantwortlichen der Hamas-Terroranschläge getötet. Der Mann namens Ali al-Kadhi habe das Massaker in den israelischen Ortschaften im Grenzgebiet angeführt, teilte das Militär mit. Er sei bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet worden.

Das Mitglied der in der Küstenenklave herrschenden Islamistenorganisation sei 2005 bei einem Gefangenenaustausch freigekommen und nach Gaza zurückgekehrt. Er war Armeeangaben zufolge zuvor wegen der Entführung und Ermordung von Zivilisten in Israel inhaftiert worden.

Das Militär hatte am Morgen bereits mitgeteilt, einen weiteren mutmaßlich Verantwortlichen der Terrorattacken, Merad Abu Merad, getötet zu haben. Der Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen verantwortlich gewesen. Er wurde demnach ebenfalls bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Militante Palästinenser hatten vergangenen Samstag im Auftrag der Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet - das schlimmste seit Israels Staatsgründung. Mehr als 1300 Menschen kamen dabei ums Leben. Zudem wurden etwa 150 Menschen aus Israel in den Gazastreifen verschleppt.

Israel antwortet mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen, wo nach palästinensischen Angaben mehr als 2200 Menschen ums Leben kamen. Als nächster Schritt könnte eine Bodenoffensive folgen. Israel hatte am Freitag rund 1,1 Millionen Palästinenser im Norden des Gazastreifens aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden des Gebiets in Sicherheit zu bringen. Die Armee forderte die Palästinenser am heutigen Samstagmittag ausdrücklich auf, bei den Evakuierungen "nicht zu zögern".